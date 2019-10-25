疲勞駕駛「直直撞」衝對向車道　遭撞衰男嘆：逆向還不知不覺

▲男子疑因疲勞駕駛衝進對向車撞與來車對撞。（圖／翻攝自林口大家庭）



記者陳豐德／新北報導

疲累千萬別硬開車！新北市泰山區24日晚間8時許發生一起對撞車禍，林姓男子疑疲勞駕駛休旅車沿著大科一路行駛，轉彎之後卻未及時打正方向盤，整輛車開進對向車道，迎面撞上對向的一輛小客車，所幸雙方車速不快並未受傷，警方獲報到場後依法製單開罰。

吳姓男子（25歲）莫名其妙遭撞，其父親在「林口大家庭」PO出行車紀錄器，並表示「今天下班從泰山往大科一路回林口，快到轉彎過高速公路涵洞橋下時，突然一輛黑色休旅車逆向開來（兒子開車）就減速停住，看他也減速，想說遇到酒駕，不然怎麼還往前撞來」，事後吳男父親才知道對方是疲勞駕駛。

根據查證，駕駛林男是沿著大科一路往泰山方向行駛，轉彎後疑似疲勞眼澀衝進對向車道，與吳男駕駛的小客車發生對撞，員警到場後依照《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款規定開單。

林口警呼籲，民眾對於疲勞駕駛所造成的風險較輕忽，駕駛時宜保持精神良好在行駛，避免造成事故發生，輕則荷包縮水，嚴重時甚至造成生命危險。

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