「沒放棄開發中國家地位！」　南韓財長：是新談判不要求優惠待遇

▲南韓在農業領域享受發展中國家優惠，在農業關稅、補貼等方面較發達國家處於有利地位。圖為南韓財政部長官洪楠基（Hong Nam-Ki） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓今（25日）傳出放棄世界貿易組織（WTO）開發中國家地位的重磅消息，但財政部長洪楠基強調，政府如今的決定並非放棄開發中國家地位，而是在未來WTO新一輪談判磋商作業中，不再尋求特殊優惠待遇。農業部官員表示，在新的談判協議達成前，現有關稅與補貼優惠會持續維持，不受影響。

韓聯社報導，洪楠基今早主持會議後正式對外宣布此一消息，但也說明這個決策的前提是政府靈活行使談判權，將會盡一切努力保護稻米在內的農業敏感領域產品，且即便南韓不再享有開發中國家的優惠，也不會對農業產生直接影響，且政府有足夠的時間與應對未來的談判工作。

洪楠基表示，經濟規模地位與南韓相當的新加坡、巴西等國都已宣布不再要求享受開發中國家優惠，且WTO部分成員國也已針對南韓提出質疑，提供開發中國家優惠給南韓的可能性趨近於零，若繼續拖延決定，只會讓南韓在國際談判之中喪失籌碼。

對此，農業部一名官員表示，「目前關稅與補貼政策將會持續存在，直到政府與其他國家的談判達成協議為止。」

事實上，在世界貿易組織之中，成員國可以自行宣布是否為開發中國家，而南韓也在1996年加入經濟合作暨發展組織（OECD）時宣布，除了農業及氣候變遷領域，政府不再尋求享受開發中國家的特殊待遇。