3狗溫馨陪伴...帶亡妻骨灰徒步旅遊走3年　深情男：都是她想去的地方

▲男子在妻子死後,帶著對方的骨灰去旅行。(圖/示意圖,與本新聞無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

泰國烏隆他尼省(Udon Thani)一名深情男為了履行與亡妻的約定,便帶著對方的骨灰和簡單行囊踏上旅途,3年來以徒步旅行的方式,推著手推車和3條狗一起走遍國內各地,去到對方生前想去看看的地方。

泰國《曼谷郵報》報導,40歲男子薩洽(Sakchai Suphanthamat)帶著3條狗,推著手推車走在公路上的畫面,近來獲得許多人的好奇而被報導,他表示,他與住在董里府(Trang Province)的妻子結婚,然而3年前對方因為被狗咬傷,最後死於破傷風,因為對方去世後人生頓時失去重心,便決定帶著骨灰踏上旅程。

薩洽表示,「我決心把她的骨灰帶到各個地方,她喜歡大海,一直希望能去海邊,曾告訴我想去東部達叻府(Trat)的海看看」,除此之外,他還帶著對方的骨灰到泰國第一高峰因他暖山(Doi Intanon)上,「我按照生前承諾妻子的,去了那座山上,可悲的是,我只能帶骨灰上去」。

旅程開始時,薩洽的身邊原本只有一條狗,然而後來在途中因為緣分而收編了另外2條流浪狗,怕徒步旅程會讓狗狗太累,大約走3公里就會停下來,讓牠們可以好好休息。

薩洽白天旅行,晚上便與狗狗一起睡在簡陋的帳篷中,許多人得知他的故事後也會幫忙帶食物給他,而無論他去到哪裡,妻子的骨灰從未離開過他身邊,他表示,「我仍然愛她,一起共度的時光仍然歷歷在目,即使她已經離開我長達3年又4天」,目前他的旅程仍在持續進行中。

Grieving husband on a mission to take his wife’s ashes to all the places she longed to see - more at https://t.co/MssE7a4t39 #Thailand

Every day, Sakchai Suphanthamat can be seen pushing his cart along the highway, in the company of three dogs, two of whom he has picked up al... pic.twitter.com/0zF4IAiGBp