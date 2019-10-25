3狗溫馨陪伴...帶亡妻骨灰徒步旅遊走3年　深情男：都是她想去的地方

▲男子在妻子死後，帶著對方的骨灰去旅行。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）
記者李振慧／綜合報導
泰國烏隆他尼省(Udon Thani)一名深情男為了履行與亡妻的約定，便帶著對方的骨灰和簡單行囊踏上旅途，3年來以徒步旅行的方式，推著手推車和3條狗一起走遍國內各地，去到對方生前想去看看的地方。
泰國《曼谷郵報》報導，40歲男子薩洽(Sakchai Suphanthamat)帶著3條狗，推著手推車走在公路上的畫面，近來獲得許多人的好奇而被報導，他表示，他與住在董里府(Trang Province)的妻子結婚，然而3年前對方因為被狗咬傷，最後死於破傷風，因為對方去世後人生頓時失去重心，便決定帶著骨灰踏上旅程。
薩洽表示，「我決心把她的骨灰帶到各個地方，她喜歡大海，一直希望能去海邊，曾告訴我想去東部達叻府(Trat)的海看看」，除此之外，他還帶著對方的骨灰到泰國第一高峰因他暖山(Doi Intanon)上，「我按照生前承諾妻子的，去了那座山上，可悲的是，我只能帶骨灰上去」。
旅程開始時，薩洽的身邊原本只有一條狗，然而後來在途中因為緣分而收編了另外2條流浪狗，怕徒步旅程會讓狗狗太累，大約走3公里就會停下來，讓牠們可以好好休息。
薩洽白天旅行，晚上便與狗狗一起睡在簡陋的帳篷中，許多人得知他的故事後也會幫忙帶食物給他，而無論他去到哪裡，妻子的骨灰從未離開過他身邊，他表示，「我仍然愛她，一起共度的時光仍然歷歷在目，即使她已經離開我長達3年又4天」，目前他的旅程仍在持續進行中。
Grieving husband on a mission to take his wife’s ashes to all the places she longed to see - more at https://t.co/MssE7a4t39 #Thailand— The Thaiger (@ThaigerNews) October 24, 2019
Every day, Sakchai Suphanthamat can be seen pushing his cart along the highway, in the company of three dogs, two of whom he has picked up al... pic.twitter.com/0zF4IAiGBp