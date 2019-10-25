3狗溫馨陪伴...帶亡妻骨灰徒步旅遊走3年　深情男：都是她想去的地方

▲男子在妻子死後，帶著對方的骨灰去旅行。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

泰國烏隆他尼省(Udon Thani)一名深情男為了履行與亡妻的約定，便帶著對方的骨灰和簡單行囊踏上旅途，3年來以徒步旅行的方式，推著手推車和3條狗一起走遍國內各地，去到對方生前想去看看的地方。

泰國《曼谷郵報》報導，40歲男子薩洽(Sakchai Suphanthamat)帶著3條狗，推著手推車走在公路上的畫面，近來獲得許多人的好奇而被報導，他表示，他與住在董里府(Trang Province)的妻子結婚，然而3年前對方因為被狗咬傷，最後死於破傷風，因為對方去世後人生頓時失去重心，便決定帶著骨灰踏上旅程。

薩洽表示，「我決心把她的骨灰帶到各個地方，她喜歡大海，一直希望能去海邊，曾告訴我想去東部達叻府(Trat)的海看看」，除此之外，他還帶著對方的骨灰到泰國第一高峰因他暖山(Doi Intanon)上，「我按照生前承諾妻子的，去了那座山上，可悲的是，我只能帶骨灰上去」。

旅程開始時，薩洽的身邊原本只有一條狗，然而後來在途中因為緣分而收編了另外2條流浪狗，怕徒步旅程會讓狗狗太累，大約走3公里就會停下來，讓牠們可以好好休息。

薩洽白天旅行，晚上便與狗狗一起睡在簡陋的帳篷中，許多人得知他的故事後也會幫忙帶食物給他，而無論他去到哪裡，妻子的骨灰從未離開過他身邊，他表示，「我仍然愛她，一起共度的時光仍然歷歷在目，即使她已經離開我長達3年又4天」，目前他的旅程仍在持續進行中。

Grieving husband on a mission to take his wife’s ashes to all the places she longed to see - more at https://t.co/MssE7a4t39 #Thailand

Every day, Sakchai Suphanthamat can be seen pushing his cart along the highway, in the company of three dogs, two of whom he has picked up al... pic.twitter.com/0zF4IAiGBp — The Thaiger (@ThaigerNews) October 24, 2019

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