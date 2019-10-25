談好1千元公廁當四腳獸　快槍俠只給500元挨告：我就很快啊！

▲林男找小姐到公廁性交易，事後自認「很快就只給500」，挨告性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名女子提告指控，遭人尾隨後強行帶進公廁內性侵，檢警迅速找到涉案的林姓男子，林男喊冤稱是性交易，還說本來就沒講好價錢，最後「我覺得很快就只給500」，因道路監視器拍到林男騎車載女子找公廁的過程，加上女子體內精液和林男不符，台北地檢署認為性侵罪嫌不足，25日處分不起訴。

據了解，林男被逮後坦承，他是在萬華華西街附近，與站在路邊的被害人攀談，林男問哪裡可以找女子性交易，被害人反問預算多少，雙方交涉一陣後，決定就近在附近公園的公廁交易，可是公廁在施工，林男騎車載著女子找到其他公園公廁解決。

林男對於挨告覺得冤枉，猜測可能是因為價碼問題，他自己說一開始雙方沒有確認好價碼是1千元，或是2千元，但最後「我覺得很快就只給500」。至於被害女子在提告驗傷後，就沒有再出庭應訊，檢察官只能根據女子體內雖有男性精液殘留，但DNA比對不是林男的，且林男確實有載著女子尋找公廁，與女子自稱遭尾隨強行帶入公廁的情節不符，因此認定全案性侵事證不足。

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