趁老婆睡著…狼父摀住12歲繼女嘴巴硬上28次　她淚求：想要單純父女關係

▲花花自國小六年級開始被繼父性侵，她嘗試透過臉書傳訊息，想請求繼父讓彼此關係回到單純的狀態，卻得到「我們只能屬於彼此」的噁心回應。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

太可惡！新北市一名男子在25歲即結婚還成為「繼父」，卻趁老婆睡覺時，把狼爪伸向年僅12歲繼女（化名花花）身上，花花反抗求饒，男子嗆，「妳不要，我就硬來！」接著一手摀住嘴，以生殖器強行「進入身體」，共性侵28次，花花事後傳訊息請求，「我只想要單純的父女關係」卻得到超噁回應！

起訴書指出，現年28歲的男子在2016年3月間，於住處對年僅12歲的花花性侵3次；去年2月到今年6月底，以「每個月1次」或「每個禮拜1到2次」的頻率，對年滿15歲的花花持續性侵24次。

每次繼父都不顧花花反抗、哭著求饒，強行脫其衣褲，造成下體撕裂傷，行為令人髮指！今年6月底凌晨，繼父又闖進花花的房內想要逞慾，花花極力反抗、踢踹，繼父說：「如果妳不要的話，我就硬來！」接著甩門離開，但不久後再返回繼女的房間硬上1次！

花花決定不再隱忍，將一切告訴母親，並在母親陪同下報警並驗傷提告；檢方勘驗父女的臉書訊息紀錄，發現花花曾請求，「我們就不能只是父女嗎？」、「我不喜歡這種關係」、「我只是想要單純的父女關係…」，繼父竟回說，「我們只能屬於彼此」，花花憤而回傳「做不到！」但仍無法阻止「被脫褲硬上」的情形發生。

庭訊時，男子坦承有和花花啪啪啪，但辯稱雙方是你情我願，花花只要談起被性侵，每每哭到不能自己，且下體也有撕裂傷，因此檢方不採信繼父說法，依加重強制性交等罪嫌將他起訴，並建請法院依《兒童及少年福利與權益保障法》對12歲以上未滿18歲少年故意犯罪，加重其刑至二分之一。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

【其他新聞】

「肉包包」床戰乾爹20分鐘片段外流！「蛋餅薇涵」開直播公審爆料被判刑…

爸爸送「跳蛋」當女兒13歲的生日禮物 還扒開裙子強脫內褲震動揉不停…

段考前一天…國一女換上校服從自家8樓墜落慘死 父睡醒看向窗外抱頭痛哭