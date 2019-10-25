宜蘭立委「三腳督」戰局！　宜蘭縣議員黃定和宣布以無黨籍參選

▲▼退出國民黨的宜蘭縣議員黃定和，宣布以無黨籍參選立委，並出5大政見。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭立委選戰呈現「三腳督」局面！參與國民黨內宜蘭立委初選落敗的宜蘭縣議員黃定和，除提出退黨申請，更在25日宣布以無黨籍參選宜蘭立委，黃定和強調他是「不分藍綠，拚出效率」，並提出並出拚出交通建設、社會正義、經濟民生、福利醫療、永續發展等5大政見，他並表示不會加入民眾黨，未來若有柯P等大咖人士要站台助選，他都歡迎。目前國、民兩黨宜蘭立委提名人分別是呂國華、陳歐。

2屆宜市代表、2屆宜市長、2屆縣議員的黃定和，在國民黨內宜蘭立委初選落敗後，斷然與國民黨

「分手」遞出退黨申請書，要走自己的路，國民黨目前是尚未處理他的退黨申請。另，柯P來宜蘭參訪時，他更是全程的陪同，宜蘭政壇有人揣測他恐會加入民眾黨來參選立委。

25日中午，黃定和宣布以無黨籍參選立委，他表示，為宜蘭未來發展，決定以無黨籍身份，堅定向前，參選立委到底！同時要讓改變政治文化在宜蘭發生，不分黨派，選人不選黨！宜蘭不用因酬庸政治再等4年，是從現在開始改變。

黃定和指出，庶民百姓要得不多，只需要一位肯做事、能為宜蘭發聲、爭取到建設經費的立委。民意代表不是政黨的橡皮圖章，也不是政黨的傳聲筒，大家已逐漸厭倦藍綠惡鬥，宜蘭要進步，必須摒除過去只問顏色，不問是非的狀況。

因為，未來政治選舉將轉變為選人不選黨，一切以適合的人才為主。讓我們從宜蘭開始，改變政治文化「不分藍綠，拚出效率，宜蘭立委，他是最好的選擇。

黃定和並提五政見大綱：拚出交通建設、拚出社會正義、拚出經濟民生、拚出福利醫療、拚出永續發展。這5大政見將陸續向宜蘭選民介紹。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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