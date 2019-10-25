K董帶隊「趴地式驗收」星宇一號機！　親自駕駛10/28抵台

▲星宇航空開航倒數3個月。（圖／星宇航空提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

星宇航空2020年1月23日正式開航，將首航澳門、檳城、峴港3航點，目前全台首架的A321neo 1號機B-58201，由董事長張國煒親自帶隊到德國漢堡驗收。星宇航空表示，預計漢堡時間25日下午交機、26日上午起飛返台，途中停杜拜、曼谷兩地後，台灣時間28日上午11時半抵達桃園機場。

張國煒親自領軍交機小組到漢堡驗收，星宇航空也在臉書分享星宇航空一號機A321neo空中英姿。臉書貼文中分享，星宇航空1號機已於空中完成第二次相關系統測試，測試飛行時間共1小時25分鐘，果然不負所託，展現無畏的優秀表現，「看著K董止不住的笑意，想必對1號機相當滿意吧？」

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▲▼星宇航空董事長張國煒親自帶隊到德國漢堡驗收。

星宇航空表示，首架A321neo在空巴嚴謹的飛安品質及星宇秉持的高規格驗收水準，一號機本周陸續通過起飛自動煞車RTO、機邊檢查Ground Check，與逼近趴地式滴水不露的客艙內外部檢查。

星宇航空說，一號機將於漢堡時間25日下午交機、26日上午起飛返台，途中停杜拜、曼谷兩地後，台灣時間28日上午11時半抵達桃園機場。