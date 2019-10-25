大陸控美國煽動示威　美國務院提高香港旅遊警示為第2級　

▲港府在本月4日引用「緊急情況規例條例」頒布禁蒙面法。（圖／路透社）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國國務院領事局於24日更新網站內容，更新國人到各地旅遊安全的細節。「反送中」自六月以來發生許多政治示威抗爭，美國國務院8月提升對香港旅遊警示至第2級。國務院7日更新香港旅遊警示，提醒外界中國誣控美國煽動香港抗爭，讓美國民眾與領事人員皆受影響。

根據國務院最新旅遊警示內容，香港從6月以來，政治示威抗爭不斷，地點包含地鐵站、購物中心及機場都受到波及。旅遊警示也表示，雖然抗爭大致和平，但有時會變暴力並打亂香港交通。

美國國務院將全球旅行安全分為4級，第1級是最安全的「行使常規預防措施」，第2級是「提高警覺」，第3級則建議民眾「三思而後行」，第4級是最嚴重的「請勿前往」。香港因示威抗爭事件不斷，被歸類為第2級。

▲九龍清真寺遭藍色水砲「染色」。（圖／翻攝自香港立法會議員譚文豪臉書）

▲香港多次爆發衝突，示威者在荃灣新界南警察總部外投擲汽油彈。（圖／路透）

旅遊警示提醒，香港警方利用各種群眾控管措施，包含發射催淚瓦斯、橡皮子彈及水柱等。香港政府也在本月4日引用「緊急情況規例條例」頒布禁蒙面法。旅遊警示指出，示威行動可能在沒預先通知情況下發生，反送中抗爭也可能持續下去。

國務院在本月7日更新旅遊警示時指出，多了一段關於中國指控美國介入香港抗爭的情形。旅遊警示表示，中華人民共和國進行宣傳行動，誣控美國煽動香港示威抗議，讓美國民眾與美國領事人員都受影響。

除了美國之外，英國、愛爾蘭、澳洲及日本等外交部網站也提醒前往當地的公民盡量避免接近示威地區，以及留意交通情況等。