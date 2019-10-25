商總提出13項建言書　盼政府可以三修一例一休

▲商總理事長賴正鎰。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中華民國商全國商業總會今（25）日發布最新的政策建言書記者會，商總理事長賴正鎰表示，台灣在這兩年面臨國內外不少挑戰，但整體經濟還算平穩，今年商總也以「經貿創新、脫胎換骨」為題向總統蔡英文提出13項建言，其中包括最近再度被提起的一例一休政策，建議政府三修一例一休，並增訂服務業專章。

賴正鎰提到，目前台灣最急迫的就是要通過「自由經濟示範區（自由貿易示範區）特別條例」與「新經濟移民法」兩大法案，這是決定台灣未來10年命運的關鍵，這也牽涉到台灣的創新產業是否能夠成功複製到更多行業別，能不能吸引更多新創產業的外資到台灣投資，因此建議「新經濟移民法（草案）」應納入投資移民項目，這樣可以吸引更多外國優秀白領技術人才移居台灣，這樣不僅可以優化我國人口素質，還可以解決少子化與高齡化問題。

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賴正鎰指出，儘管台灣出口貿易前9個月2423億美元，較去年同期減2.5%，但在資通訊產品、電子零組件受惠於轉單紅利與回台量產而挹注出口產值，9月出口值雙雙創下歷年單月第3高，已是連12個月正成長，因此行政院主計總處上修我國今年經濟成長率為2.46%，預估2020年經濟成長率可達2.58%，這也是一件相當好的消息。

▲商總理事長賴正鎰。（圖／記者余弦妙攝）

此外，賴正鎰說，台灣觀光業受到中國大陸8月起停止受理觀光客自由行，連團客也大減，造成許多店家苦不堪言，就算有秋冬旅遊補助專案，但看整體看起來仍不如去年冬季旅遊補助的熱絡；而在一例一休方面，賴正鎰表示，自從一例一休上路後爭議不斷，像是旅館、餐飲與遊覽車業，在排班就常出現問題，因此建議政府需要針對一例一休進行三度修法，希望可以爭取每月加班時數上限增加到60小時，可彈性挪移休假日，恢復休假日的加班費為2倍計算，爭取企業主較同意讓員工加班等。

最後，賴正鎰強調，希望在明年總統大選後，盡速召開國是會議，擬定我國未來5、10、20年國家大戰略與方向，包含投資移民、減稅、高齡與少子化、增加能源轉型、服務業數位轉型與運用AI智慧等議題，才能提升台灣企業的國際競爭力。

商總提出的建言包含「多簽FTA，爭取加入RCEP與CPTPP避免台灣邊緣化」、「建請政府要加速制定短中長期國家發展計畫，不因政黨輪替而作廢」、「穩定兩岸關係，談判延續ECFA並復談服貿與租稅協定」、「香港資金轉戰新加坡，台灣應爭取成為亞太金融中心」、「新移民法納投資，招睞白領專業人才來台」、「建請檢視能源政策，核能應延用到綠能成熟」、「爭取放寬年限降稅率，爭取10兆資金回台」、「每年提撥200億元發展台灣成為全球AI產業核心聚落」、「聚焦觀光產業，台灣吸睛搶外匯」、「房產回歸市場化，危老都更要加快」、「建請三修一例一休，增訂服務業專章」、「新創，青創與文創三位一體，為台灣品牌MIT國際化帶來新動能」、「技職體系大學應比照歐美師徒制，重拾過去高職生到工廠實習養成專業技能」。