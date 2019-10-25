殺手懶得動手「層層外包5次」僱別人！他砸865萬解決仇家…最終全被逮

▲殺手懶得動手，竟層層「外包」找人執行，最終全被逮。（圖／翻攝自廣西高院微信）

記者何文君／綜合報導

連「殺人」也能外包！廣西南寧在6年前發生一起買凶殺人案，離奇的是，5名殺手都沒有親自動手，而是接連委託給別人；此案近日宣判，涉案的5名殺手全被逮捕，「層層外包」的離譜情節也引起關注。

綜合媒體報導，2013年一名魏姓商人因商業糾紛控告地產業者覃姓男子，覃男因擔心纏上官司影響投資，便砸200萬人民幣（下同，約新台幣865萬）聘僱殺手奚廣安將魏姓商人殺害。

不料奚廣安沒有自己動手，反而付100萬僱了殺手莫天祥去執行；而莫天祥又找了殺手楊康生動手，給了27萬元，並承諾事成之後再給50萬元。

▲連殺人任務都能外包。（圖／翻攝自廣西高院微信）

沒想到楊康生也沒自己出勤，又把任務外包給殺手楊廣生，先付20萬，事成之後再給50萬；最後楊廣生再把任務交給殺手凌顯四，答應事後會給10萬元獎金。

意外的是，最後一位殺手凌顯四突然反悔，將實情全盤托出給目標魏姓商人，並要魏配合拍一張雙手反綁的畫面，向買凶的案主交差。事後魏姓商人到警局報案，這5位懶得動手的殺手們全被逮捕到案。

這一起層層「外包5次」的買凶案，因案情太過離奇引起國際媒體關注；本月17日法院宣判，覃佑輝和5位殺手依故意殺人罪判處2年7個月到5年不等。

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