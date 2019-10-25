蔡英文推AVG遊戲「總統府大冒險」 網讚爆：質感也太好！

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文「2020蔡英文總統連任官方網站」25日正式上線，網站中整理出執政三年有成的20大類、125項政績，以「白紙黑字」提供人民檢驗。另外，蔡英文團隊也搶先公布即將推出的AVG遊戲「總統府大冒險」預告影片。影片推出才短短一天吸引破萬網友點讚，留言大讚「太有質感了吧」。

2020蔡英文總統連任辦公室發言人顏若芳、廖泰翔25日召開記者會，率先宣布「2020蔡英文總統連任官方網站」（網址：https://iing.tw）正式上線，要以執政政績大聲說話。包含蔡英文選舉行程或是小額募款等資訊，都可以透過官網一手掌握。

廖泰翔指出，在社群媒體時代，蔡英文總統執政三年來，持續透過不同的社群媒體與全國民眾溝通政策。在執政的第四年，各項政策都進入「收穫期」，民眾近來也持續從不同的社群管道得知「三年有成」的各項政績成果。

廖泰翔表示，官方網站之後也會特別成立「小英日常」的社群互動專區，集結蔡總統在社群媒體所發佈的訊息與足跡，讓民眾能一次看到蔡總統的執政日常。

此外，廖泰翔也預告「小英日常」同時增設許多有趣的互動功能，還可讓民眾發揮創意，但最強大的，還是台灣選舉史上首度推出的AVG社群遊戲「什麼！台灣高中三年二班的我竟然掉入了異世界而且還遇見了總統！？」（簡稱：總統府大冒險），讓民眾跟著故事線索發掘故事劇情，以輕鬆而生活化的方式，體驗蔡總統執政過程，如何守護自由民主的價值。

廖泰翔說明，取名「台灣高中三年二班」是指小英執政3年有成，競選連任做第二任。他透露，遊戲中還會有隱藏人物蘇院長、陳副院長等，歡迎民眾來體驗，發現更多精彩彩蛋。

遊戲還沒正式上面，宣傳影片搶先曝光，短短一天就吸引破萬網友搶看。支持者紛紛留言，「小英會親自配自己的聲音嗎」、「質感也太好了吧嗚嗚嗚嗚好日系好喜歡」、「遊戲什麼時候出啦！！！支持小英的創意～」、「超棒的有質感！小英加油」、「

太有質感了吧」、「好酷哦！很有創意！」「太棒了，比起寫什麼領袖紀念歌，做遊戲可以推廣得更遠、流傳得更久、效果更好。」

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