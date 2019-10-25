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挺台灣棒球！佛老闆宣布「有薪公假+補助門票高鐵」看12強　網羨慕：想應徵

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▲▼2019世界12強 中華隊開訓儀式 採訪邀請-中華對練球。（圖／記者黃克翔攝）

▲中華隊開訓練球。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣在亞洲棒球錦標賽奪下睽違18年的冠軍，下一步重要戰役將是11月2日開打的世界12強棒球賽，攸關取得東京奧運的入場券。有間佛心企業老闆霸氣宣布，11月5日中華隊開幕戰迎擊波多黎各，全體員工放有薪公假1天，比賽門票和高鐵來回票全部免費，「我們不在棒球場，就在前往棒球場的路上！」

廣告創意行銷公司24日下午在臉書官方專頁發出公告，對象是客戶和協力夥伴，表示下個月是棒球12強賽，攸關著台灣好手能否晉級東京奧運，「這件事重要性堪比明年總統大選」、「今年不挺，難道明年挺？」

文中提到，經過公司老闆1人的民主投票後決議，11月5日至7日為中華隊12強的國定假日，全體員工可在開幕戰當天休帶薪公假一天，到台中洲際棒球場觀戰挺台灣運動員，「親愛的客戶與夥伴們啊，中華隊在這3天比你更需要我們，若有無法及時聯繫請稍安勿躁。」

該篇貼文被轉錄到PTT，讓不少網友相當羨慕，「不公佈104連結嗎」、「超佛心公司」、「有開職缺嗎」、「這公司之前情人節還放單身假」、「中和有一位德國老闆，足球國家隊贏球全公司放假一天」、「太爽了吧」。

以下為創意行銷公司貼出的3點詳細事項：

1. 11/5中華隊開幕戰，所有員工可帶薪公假前往洲際棒球場觀戰（工作請提前安排）。
2. 「門票費用」與「高鐵來回車票」由公司買單，每人可申請2張（刺激台灣生育率）。
3. 若有其他公司也想共襄盛舉，歡迎私訊接洽（誤）。

世界棒球12強賽（2019 WBSC Premier 12）自11月2日起至17日開打，由WBSC世界排名前12強國家參與，本屆參賽隊伍為日本、美國、韓國、台灣（中華台北）、古巴、墨西哥、澳洲、荷蘭、委內瑞拉、加拿大，波多黎各和多明尼加，比賽結果亞洲及大洋洲區最優者與美洲區最優者將取得東京奧運門票。

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