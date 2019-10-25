完勝整條路店家！　「不起眼早餐店」天天爆滿　網一看菜單懂了：這種最對味

▲老闆根本20年以上沒換菜單。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

便宜的早餐店對學生和上班族來說，絕對是美好小確幸。台南一名網友表示，她家附近的早餐店很競爭，隨便一數就有9間起跳，但有一家看起來不起眼的小店，每天早上都會大爆滿，直到今天她實際去一探究竟，看到菜單的瞬間就明白客滿原因。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，明明一條路上就有近10間的早餐店，在選擇這麼多的情況下，還是很多人愛擠到這間老舊的早餐店，雖然外觀看起來很普通，但當地人都特別偏好這家，令她很好奇到底有什麼獨門料理這麼受歡迎。

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▲不少人特別喜歡這種古早味的早餐店。（圖／翻攝自爆廢公社）



今天她終於早起擠進這家早餐店，一塊非常陽春簡單的塑膠板貼在牆上，上頭寫滿各種台式早點，一般早餐店會賣的東西這裡幾乎都有，唯一不同的是，香雞堡只要20元、蛋餅15元、三明治12元，甚至連鍋燒意麵一碗也只賣40元，這種價格彷彿讓原PO一秒回到30年前。

這家賣的價格大約都是10至20元，最貴的鍋燒麵、總匯三明治也只要40元，這種價錢連台南當地人也直呼「太便宜」，難怪每天早上都會塞滿客人。其他網友表示，「求地址」、「內行才懂的吃的店」、「鍋燒意麵我都買到70的，還只有兩片肉、米血、蛋、一咪咪高麗菜屑，這個40很可以」、「這種髒髒舊舊的早餐店才有感覺」、「這不是在我國中時的價位表嗎？」

►這款CP值很可以

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