韓國瑜美學好驚人！少棒英雄銅像「黏3綑膠帶」綁國旗　運發局：這是創意

▲高雄市立德棒球場門口《立德棒球小將》銅像的球棒跟國旗桿用膠帶黏一起 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜讓高雄市恢復了過去「光輝十月」掛國旗的作法，不僅是在公家單位，像是市府、派出所門口都有國旗，就連高雄市立德棒球場也有，不過就有球迷發現，連豎立在立德棒球場大門的《立德少棒小英雄》銅像裝置藝術的球棒上也有，只不過是用膠帶黏上，看到這一幕，讓球迷在網路發文表示「看到這一幕真的好莫名」。

《ETtoday新聞雲》記者在25日實地走訪立德棒球場，的確發現《立德少棒小英雄》的銅像，球棒部分為了固定國旗，所以跟國旗的旗桿捆在一起，分別捆了三段，遠看不太容易發現，但是近看就能清楚看到膠帶綑了好大一圈，的確是不太美觀，也難怪網友會感嘆：「看到這一幕真的好莫名，整個高雄市從去年開始，掀起一股國旗裝飾風潮，這樣的美學我真的不行！」該讀者強調「愛國不是只會掛國旗就好」。

▲高雄市立德棒球場門口《立德棒球小將》銅像的球棒跟國旗桿用膠帶黏一起 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市立德棒球場門口《立德棒球小將》銅像的球棒跟國旗桿用膠帶黏一起 。（圖／記者吳奕靖攝）

對此，高雄市政府運動發展局表示：「運動發展局當初只是為了在光輝的十月國慶期間，因應台灣棒球最近在國際賽的三冠王佳績（Ｕ12、Ｕ18、亞錦賽），於少棒小英雄的球棒上，綁上國旗，以呼應光輝10月的國慶氣氛，並經審查國旗條例法令規範，在無毀損國旗顧慮下，我們依民眾巧思建議把青天白日滿地紅國旗綁在這一座高雄人對國球的共同情感及回憶的棒球小子身上，裝設之後，的確也獲得許多民眾稱讚創意巧思，甚至還有許多民眾到現場打卡合影，希望未來台灣的棒球能棒棒揮出精彩，揮出全民團結，為國球加油，更期許11月即將到來12強世界棒球賽，可揮出橫掃千軍，再次帶領中華民國的棒球，重返榮耀！