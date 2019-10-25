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台灣同志遊行週六登場！　「彩虹市集」貼紙、限量雜誌等你拿

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▲▼ 。（圖／文總提供）
▲第17屆台灣同志遊行將在本週六登場，邀請你一起共襄盛舉。（圖／文化總會提供）

記者林妤柔／綜合報導

第17屆台灣同志遊行將在本週六(26)登場！此次也是文化總會連續三年響應同志遊行，不僅三度為城南空間No.1入口意象增添彩虹元素，同時當日遊行一大亮點「彩虹市集」，文總也受邀擺攤用愛相挺，現場將會免費贈送「勇敢自信 台灣同行」貼紙，另外現場也會販售100本今年獲得第43屆金鼎獎的《新活水》，數量有限，售完為止。

今年通過的《司法院釋字第七四八號解釋施行法》，讓台灣成為亞洲首個通過同志婚姻合法化的國家，也代表今年是台灣正式走進「同婚元年」後的第一場同志遊行，別具意義。為呼應本次歷史性的一刻，今年文總將城南空間No.1的入口意象，透過「勇敢自信 台灣同行」為設計概念，以象徵同志驕傲，也是目前最為通用的彩虹旗幟為基底，設置六色LED彩虹燈條於文總招牌，讓象徵同志的六色彩虹光芒，在黑夜中也能感受到多元包容的氛圍。

▲▼ 。（圖／文總提供）
▲活動當天現場將免費贈送「勇敢自信 台灣同行」貼紙。（圖／文化總會提供）

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此次文總特別受邀參加「彩虹市集」，現場將會免費贈送「勇敢自信 台灣同行」貼紙，由今年獲得德國紅點設計年度品牌暨傳達設計獎的設計師馬詩韻操刀，帶出設計理念，在彩虹世界裡的個人生活空間，都有選擇愛的自由，繽紛多元下彼此沒有不同，都能一起在彩色的世界中同行。另外現場也會由今年獲得第43屆金鼎獎，人文藝術獎、主編獎與設計獎總編的《新活水》，限量販售100本2019年5月號第11期：《台灣同志群像與黑暗之光》，數量有限，售完為止。

文總誠摯地邀請大家揪團參加本週六(26)的第17屆台灣同志遊行，也非常歡迎參加民眾前來文總攤位與我們一起「勇敢自信 台灣同行」，以行動發聲、用愛相挺，一起表達對同志的支持！

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