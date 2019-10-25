被客人嫌醜6年！她靠2奇招「3天賺2.5億」　變身名古屋傳奇陪酒女

▲小川えり被客人嫌醜，卻成為名古屋傳奇陪酒女。（圖／翻攝自IG／eri.ogawa1102）

記者林瑩真／編譯

日本31歲的小川えり（Eri）號稱是傳奇的陪酒女，因為她長相平凡，卻靠著努力，在短短3天豪賺2.5億日圓（約新台幣7千萬元），更紅上電視節目。

日本TBS電視台節目《中居くん決めて》製作關於小川えり的特別節目。作為名古屋的陪酒女，今年31歲的小川えり長相並不算特別漂亮，剛進入酒店時，經常被客人說「不是我的菜！換一個人來！」平凡又沒有人氣，就這樣沉寂了大約6年。

不過，小川えり並不為此沮喪，反而決定奮發圖強。她沒有選擇跟客人性交易，增加薪水或擴大客源，而是學會「直接乾完整瓶香檳」，靠著特技以及特殊的人物個性設定而受到客人關注。

只是這還不夠，小川えり說，要當一個有人氣的陪酒妹，重要的不是戀愛，而是支持客人，因此最好可以「隨叫隨到」。為了做到這一點，小川えり幾乎全年無休，一週7天、一年365天，小川えり天天到酒店報到上班，終於吸引一批衷心顧客。

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就在2018年的生日，客人為小川えり準備了12座香檳塔，每座用了超過40支名貴香檳，一瓶就要價60萬日圓（近新台幣17萬元），連3天的生日派對就讓小川えり賺了超過2.5億日圓，從此成為傳奇。

如今，小川えり透露自己的平均時薪是18.6萬日圓（約新台幣5.2萬元），一年可以賺超過2億日圓，目前的存款也已經能買下一棟大樓。只是小川えり表示，她希望可以在今年11月30日退休，要慢慢享受生活。

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