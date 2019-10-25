冠軍神帽艾登要來台灣參加田中馬　11月9日提前到順澤宮還願　

▲艾登奪冠時，頭上戴著埔鹽順澤宮帽。（圖／翻攝自IG「gustav_iden」）

記者唐詠絮／彰化報導

挪威選手艾登勇奪三鐵冠軍，頭戴埔鹽順澤宮冠軍神帽，讓埔鹽順澤宮躍上國際，艾登也將於11月10日彰化參加田中馬拉松賽領跑，如今好消息傳來，艾登9日下飛機後，直奔順澤宮還願，預計下午4時許到達，廟方相當高興，為了迎接艾登，也將贈送神秘禮物，預祝他未來一路順遂。

▲埔鹽順澤宮發放冠軍神帽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

艾登得到世界冠軍，戴著台灣埔鹽順澤宮的帽子，一瞬間讓彰化埔鹽夯了起來，縣府從第一時間就開始邀請艾登，他一開始是婉拒，因為他希望明年能在東奧運動會中全力準備，但經縣府努力，跟艾登說明台灣的好以及彰化愛運動等，最終打動了他，他也要回到宮廟還願。

▲埔鹽順澤宮發放冠軍神帽排隊盛況。

據廟方透露，艾登將於田中馬拉松前一天，也就是11月9日當天，安排到順澤宮還願，聽到這個消息，大家都非常欣喜，這幾天都還開會討論，要給艾登一個驚喜，除了有科儀外，還將送上1只台灣麋鹿的琉璃座台禮物，希望能帶給艾登一個濃濃的在地人情味，更希望艾登能體會到彰化人的熱情以及民情風土。

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