蔡英文競選連任官網上線！「白紙黑字」秀125項政績、論文真相供查詢





▲蔡英文總統連任辦公室發言人廖泰翔。（圖／蔡英文競選連任辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文「2020蔡英文總統連任官方網站」25日正式上線，網站中整理出執政三年有成的20大類、125項政績，以「白紙黑字」提供人民檢驗。另外，官網也特別成立「論文真相」專區，公布所有事實與證據，讓支持者更容易向其他民眾解釋子虛烏有的抹黑事件。

2020蔡英文總統連任辦公室發言人顏若芳、廖泰翔25日召開記者會，率先宣布「2020蔡英文總統連任官方網站」（網址：https://iing.tw）正式上線，要以執政政績大聲說話。包含蔡英文選舉行程或是小額募款等資訊，都可以透過官網一手掌握。

顏若芳表示，官方網站整理了蔡總統執政「三年有成」的20大類、125項政績，供全國民眾查詢、檢驗，包括所得、青年、原住民、治安、農民等領域的政績，不但「白紙黑字」，更是「一次展出」。「2020蔡英文總統連任官方網站」也會每日更新總統的選舉行程，包含未來六都競選總部以及與立委參選人共同造勢等選舉資訊，以利支持者到場參與相挺，達到「總統連任、國會過半」的目標。

顏若芳強調，在資訊化的時代，國際權威期刊《科學》（Science）的研究指出，不實訊息的傳播速度比真相快6倍，尤其在民主國家的選舉期間，有更多有心人士發布不實訊息，藉以影響選舉，因此官方網站也針對蔡英文總統的博士學位，特別成立了「論文真相」專區，公布所有事實與證據，以期真理越辯越明，也讓支持者更容易向其他民眾解釋此一子虛烏有的抹黑事件。

廖泰翔提到，前兩波募款小物「辣英粉」與「台灣要贏應援組」額滿後，陸續聽到各地的支持者「敲碗」詢問，還能如何支持蔡總統，因此官方網站也開闢「募款小物」及「小額募款」專區；下一波「募款小物」的最新消息，將在此專區公布。

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