夫妻稱信用卡遭複製盜刷百萬珠寶　檢：晶片尚無人破解…你們派人去香港刷的

▲周姓夫妻申訴信用卡遭盜刷，被檢警揪出其實是想免付卡費取得百萬珠寶化妝品。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北周姓夫妻日前向銀行申訴，他們的信用卡都還在身上，卻收香港知名銀樓、美妝等商店的近百萬元刷卡通知，懷疑遭人複製卡片盜刷，但是信用卡發卡組織發函強調，信用卡上的晶片有隨機產生序碼功能，全球尚無複製盜用紀錄，台北地檢署檢察官認定，周姓夫妻將卡片交給別人赴港消費後，再佯稱遭盜刷，25日依共犯詐欺罪嫌起訴2人。

▲周男稱自己經營工廠，沒必要佯裝遭盜刷去詐騙消費。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

據了解，周姓男子和妻子是在2018年初，向多家銀行申訴，他和妻子的信用卡遭人盜刷，並且把卡片都退回銀行，希望辦理止付，銀行收到卡片覺得奇怪，既然卡片都在周男夫妻手中，為何會在香港的商店留下刷卡紀錄。

持續清查發現，周男的6、7張卡片，在2018年1月間，連續3天密集在香港知名銀樓、周大福珠寶店以及SKII等店家，有過約20次的實體刷卡紀錄，其中成交3筆，金額達5、60萬元，周妻的卡片也在同時段內有8次刷卡，僅2次成功，但金額也約達40萬元。

▲MASTER回函指出 信用卡上的晶片內有高科技技術，無法被複製。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

因盜刷屬刑事案件，檢警收案後懷疑卡片遭複製盜用，發函詢問信用卡組織，MASTER回覆卻直指，信用卡上的晶片，只有在經過刷卡機時才會隨機製作交易續碼進行認證，這項高科技不是單純複製晶片就可盜用，全球至今也沒有晶片遭複製的紀錄。

雖周男堅稱自己經營工廠，沒必要去騙這些刷卡消費，經調查刷卡期間，周妻都在國內，周男雖有到澳門紀錄，但查無赴港紀錄，但檢察官認為，應是周男夫妻將卡片交給他人，到香港刷卡後，再取回卡片謊稱遭盜刷，企圖免付卡費就詐取珠寶等財物，因此將這對夫妻依詐欺等罪起訴。

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