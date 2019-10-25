　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

扯！不滿遭撒冥紙　藍營金門黨部主委石兆琘上任當天揮拳打人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨新任金門黨部主委石兆琘當眾打人。（圖／翻攝自臉書）

▲國民黨新任金門黨部主委石兆琘當眾打人。（圖／翻攝自李正皓臉書）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨金門縣黨部主任委員林芳旋遭撤換，新任主委石兆琘25日正式上任，金門縣黨部小組長暨黨員李志鴻前往縣黨部撒冥紙表達抗議，沒想到石兆瑉突然衝出來，對李志鴻重重揮了一拳。李志鴻事後表示，一定會提告。

繼組發會主委李哲華被拔之後，國民黨陣前換將又ㄧ樁。李志鴻因為不滿林芳旋遭「陣前換將」並由石兆瑉接任金門縣黨部主委，上午到金門縣黨部前廣場撒冥紙抗議，石兆瑉聞訊後立即跑出來喊了一句「衝三小」就向他揮拳，全程被錄影存證。

遭撤換的林芳旋24日舉行記者會表示，黨中央只憑一紙派令，指派前金城鎮長石兆瑉明天起就任金門縣黨部主委，不辦交接，直接上任。金門縣長楊鎮浯也表示，陣前換將兵家大忌。林芳旋自公元2012年接任黨部主委以來，無役不與，苦勞、功勞都有，此時調換不合情理。建請黨中央收回成命，待大選後重新研礙，雖然時間急迫，但相信黨有智慧處理。

被國民黨開除黨籍的名嘴李正皓在臉書po出此段影片指出，看了這個畫面，誰還能說現在的國瑜黨是個正常的政黨？「陣前換將不稀奇，陣前揍人才媠氣！」

對此，國民黨文傳會表示，金門縣黨部主委人事案，乃因現任主委林芳旋任期屆滿，遂由黨中央派任石兆瑉為新任主委，與外傳之陣前換將等描述不符，新任主委石兆瑉將如期上任。

 

ET快訊
韓粉完了！FB狂罵「腦殘」出征謝震武　律師曝嚴重下場
摩鐵砲妹子！「隔壁越南妹踹牆」高雄哥退房發燒N天...看新聞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌稱馬英九「魔鬼現形」　吳敦義：他講的才是魔鬼的話！

蘇貞昌稱馬英九「魔鬼現形」　吳敦義：他講的才是魔鬼的話！

快訊／韓國瑜已當面提議不分區名單　吳敦義：我會優先考慮

快訊／韓國瑜已當面提議不分區名單　吳敦義：我會優先考慮

快訊／遭點名操控陳同佳案 馬英九：蘇貞昌滿嘴算計！不適合當院長

影／不分區角力戰開打！洪秀柱：韓國瑜對名單應有表達權利

韓國瑜：不可能每座高山都設升旗台！不是想到哪就能做到哪

快訊／前故宮院長馮明珠替韓國瑜背書：文物一次展出　數位典藏當然可行

美國副總統彭斯力挺台灣　總統府致謝：感受到美國溫暖與支持

台灣燈會百日倒數　盧秀燕搶先報：光影樂園、湖畔水燈月底登場

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

超蝦理由！渣男同天分手2個對象 她被嫌狐臭「當場除毛」痛到慘叫

風田主持踩地雷惹本土劇大哥翻臉　騙局一曝光...立刻下跪崩潰爆哭！

李芷婷飆唱《聽海》彩排畫面曝光！　網友 :還好沒唱到這首

石虎監測相機「10天失竊38台」 苗栗縣府報案怒批：心態可議！

美國副總統彭斯力挺台灣　總統府致謝：感受到美國溫暖與支持

台灣燈會百日倒數　盧秀燕搶先報：光影樂園、湖畔水燈月底登場

市府禮堂喊「凍蒜」罰禁借一年　侯友宜：一定要維持行政中立

韓國瑜美學好驚人！少棒英雄銅像「黏3綑膠帶」綁國旗　運發局：這是創意

「貪婪妻+貪污夫」引隔海交戰！陳致中怒嗆「夫人幫佔據要職」：李佳芬干政

蔡英文推AVG遊戲「總統府大冒險」 網讚爆：質感也太好！

扯！不滿遭撒冥紙　藍營金門黨部主委石兆琘上任當天揮拳打人

蔡英文競選連任官網上線！「白紙黑字」秀125項政績、論文真相供查詢

蘇貞昌一句話反擊陳同佳案...讓立委呂玉玲秒換議題改問交通

蔡英文民調高卻少一味！議員斷言「她在害怕」：勝利者一定是韓國瑜

悍馬將以「電動車」重返市場　一改過往大排量、耗油印象？

真扯！大貨車載空酒瓶沒綁轉彎掉落路面　滿地碎玻璃危及行車安全

馬麻出國6天才回家　阿金氣到「牙齦見客」：怎麼不帶我？

血拼完再到高美溼地看夕陽！台中三井OUTLET免費接駁專車11月上路

撇開國民黨紀開鍘紛擾　陳杰樂將競選總部打造成兒童遊樂園

看台東「米」變什麼花樣　台東米食出刊囉

獨／一芳新店中正店「遭受總公司言論牽連」　宣布10／27結束營業

美國副總統彭斯力挺台灣　總統府致謝：感受到美國溫暖與支持

禮盒暗藏香腸入境遭查獲　廠商「聖誕驚喜」害女商人差點法辦

苗石虎紅外線偵測相機失竊38台案　2嫌裁定羈押禁見　

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

政治熱門新聞

謝震武痛批韓國瑜　網呆：太帥了

宅神朱學恒：郭粉多轉投蔡　柯粉投廢票

幕後／爆藍營大老獻策陳同佳「自首」佈局一次看

議員問韓「需不需要看醫生」　侯友宜笑了

蘇貞昌點名馬英九：魔鬼一一現形

謝震武飆韓國瑜！韓辦：這句話送給蔡英文

李佳芬酸扁：沒貪婪妻就不會貪汙

快訊／韓國瑜已當面提不分區名單　吳敦義：優先考慮

李佳芬：別讓我被指著鼻子罵　韓國瑜答應

徐國勇嗆記者「講話客氣一點」　洪秀柱：謙卑？

高山廣設升旗台？韓國瑜：不可能

葉元之護航韓國瑜　「不是每個高山都要蓋升旗台」

台南市議員竟要求警局長：沒戴安全帽勸導就好

「李佳芬哪有遲到」韓國瑜競辦發言人：她是晚到…

更多熱門

相關新聞

美國副總統彭斯力挺台灣　總統府致謝：感受到美國溫暖與支持

美國副總統彭斯力挺台灣　總統府致謝：感受到美國溫暖與支持

美國副總統彭斯當地時間24日上午（台灣時間24日晚間11時許）針對與中國關係發表演說。彭斯稱美國將與台灣、香港站在一起，呼籲北京遵守中英聯合聲名。對此，總統府發言人張惇涵表示由衷感謝，感受到美國對台灣的溫暖與支持。

侯友宜：一定要維持行政中立

侯友宜：一定要維持行政中立

蔡英文推AVG遊戲「總統府大冒險」 網讚爆：質感也太好！

蔡英文推AVG遊戲「總統府大冒險」 網讚爆：質感也太好！

蔡英文競選連任官網上線！「白紙黑字」秀125項政績

蔡英文競選連任官網上線！「白紙黑字」秀125項政績

議員斷言：勝利者一定是韓國瑜

議員斷言：勝利者一定是韓國瑜

關鍵字：

2020總統大選2020大選2020立委選舉金門縣石兆琘

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

謝震武怒轟韓國瑜「謝祖武慘被出征」！

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

英國39人箱屍：零下25℃絕望而死

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

ARIAZ珠恩曾是壞學生！爆喝酒抽菸霸凌　在記者面前道歉

謝震武痛批韓國瑜　網呆：太帥了

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

李亞萍痛哭「清女兒惡露只睡1小時」 歪理怒激余苑綺：要小孩叫別人媽？

業主做完才砍價！她看油漆工父超心疼

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

貨櫃滿地屎尿　卡車司機當場嚇暈

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

他求完婚第8天　偷看備份驚覺「綠光罩頂」怒退婚

新店山中藏4600億！關鍵5人才能開啟

更多

最夯影音

更多
foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」
陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面