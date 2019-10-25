扯！不滿遭撒冥紙　藍營金門黨部主委石兆琘上任當天揮拳打人

▲國民黨新任金門黨部主委石兆琘當眾打人。（圖／翻攝自李正皓臉書）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨金門縣黨部主任委員林芳旋遭撤換，新任主委石兆琘25日正式上任，金門縣黨部小組長暨黨員李志鴻前往縣黨部撒冥紙表達抗議，沒想到石兆瑉突然衝出來，對李志鴻重重揮了一拳。李志鴻事後表示，一定會提告。

繼組發會主委李哲華被拔之後，國民黨陣前換將又ㄧ樁。李志鴻因為不滿林芳旋遭「陣前換將」並由石兆瑉接任金門縣黨部主委，上午到金門縣黨部前廣場撒冥紙抗議，石兆瑉聞訊後立即跑出來喊了一句「衝三小」就向他揮拳，全程被錄影存證。

遭撤換的林芳旋24日舉行記者會表示，黨中央只憑一紙派令，指派前金城鎮長石兆瑉明天起就任金門縣黨部主委，不辦交接，直接上任。金門縣長楊鎮浯也表示，陣前換將兵家大忌。林芳旋自公元2012年接任黨部主委以來，無役不與，苦勞、功勞都有，此時調換不合情理。建請黨中央收回成命，待大選後重新研礙，雖然時間急迫，但相信黨有智慧處理。

被國民黨開除黨籍的名嘴李正皓在臉書po出此段影片指出，看了這個畫面，誰還能說現在的國瑜黨是個正常的政黨？「陣前換將不稀奇，陣前揍人才媠氣！」

對此，國民黨文傳會表示，金門縣黨部主委人事案，乃因現任主委林芳旋任期屆滿，遂由黨中央派任石兆瑉為新任主委，與外傳之陣前換將等描述不符，新任主委石兆瑉將如期上任。