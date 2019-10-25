南韓放棄開發中國家地位　示威農民衝政府大樓爆警民衝突

▲ 南韓經濟部長洪楠基。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓經濟部長洪楠基今（25日）上午宣布，放棄世界貿易組織（WTO）中的「開發中國家」地位。只不過，這立刻引來部分農民的不滿，在首爾集會要求政府撤銷相關決定，約莫30人試圖闖入政府大樓向官員傳達訴求，與警方爆發短暫肢體衝突。

韓聯社報導，農民憂心此一決策將會讓他們的權益受到影響，因為政府可能在未來國際社會的談判協商中取消保護農業的補貼與關稅政策。

한국이 WTO 세계무역기구 내 개발도상국 지위를 계속 유지할지 여부가 오늘 가려집니다. #KBS뉴스 #KBS https://t.co/kW5YWmF4S8 — KBS 뉴스 (@KBSnews) October 24, 2019

農民團體發聲明表示，若南韓放棄發展中國家的地位，有過半的農業補貼將會不得不被削減，且美國將來還會進一步施壓，要求政府開放農業市場。此外，他們也譴責政府的決定是放棄主權，同時警告若相關政策不改變，政府將面臨來自全國各地農民的強烈抵制。

不過，南韓官員已表示，政府的決定不會影響現行農業補貼與關稅政策。

事實上，南韓自1995年加入世界貿易組織以來都是處於「開發中國家」地位，以保護農產品，特別是稻米。如今外界認為，南韓政府的決定是對美國讓步，因為先前美國總統川普（Donald Trump）曾點名南韓在內的許多國家，誓言要確保擁有富裕經濟的國家不會利用「開發中國家」的地位取得不公平優惠待遇。