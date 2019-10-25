華聞快遞／黑龍江砸百億人民幣「投資新材料、航空航太等產業」

▲黑龍江省政府在哈爾濱市召開龍江振興基金成立大會。（示意圖／CFP）

《黑龍江》全面振興！黑龍江砸百億人民幣「投資新材料航空、航太等產業」

黑龍江省政府在哈爾濱市25日召開龍江振興基金成立大會，黑龍江省將募集100億元（人民幣，下同），投資高端裝備與機器人、新一代訊息技術與人工智能、新材料、航空航太、生物與新醫藥、新能源與節能等產業，助力黑龍江全面振興。（中新社）

《北京》前三季農村居民人均可支配收入達11,622元 增長6.4%

大陸農業農村部發展規劃司司長魏百剛25日指出，預計今年全年糧食實現增產，總產量繼續保持在1.3萬億斤以上，農村居民人均可支配收入11,622元（人民幣，下同），實際增長6.4%。據悉，鄉村消費保持較快增長，前三季大陸全國的鄉村消費品零售額達到43,150億元，年增率增長9%。（中新社）

《天津》大陸首單跨境飛機租賃資產交易業務落地天津東疆

天津東疆保稅港區內企業亞太融資租賃（天津）有限公司與新加坡中銀航空租賃，25日完成大陸首單跨境飛機租賃資產交易業務。據悉，作為全球第二大飛機租賃聚集地，東疆飛機租賃機已超過1500架，資產總額超過750億美元，東疆堅持以打造全球飛機租賃中心為目標，對標國際先進區域，不斷開拓創新，形成飛機租賃業務創新和政策創新的高地。（中新社）

《甘肅》花樣培育促外銷！甘肅「蘋果」迎出口旺季

蘭州海關25日透露，隨著蘋果成熟季的到來，甘肅省蘋果迎來出口旺季，該關推出多項措施，積極促進甘肅蘋果「走出去」。據統計，甘肅省9月1日至10月22日出口蘋果達966批次，貨值3461.4萬美元，年增率分別增長97.5%和89.3%。（中新社）

▲甘肅省慶陽市果農忙著採摘蘋果。（圖／中新社）

《安徽》長三角G60科創走廊環境產業合作示範園區揭牌

首屆長三角G60科創走廊城市大氣聯防聯控協商會暨環境產業合作示範園區揭牌儀式25日在合肥市舉行，長三角G60科創走廊環境產業合作示範園區正式落戶合肥市蜀山區。據悉，當日揭牌的示範園區將秉承集群式創新理念，推動大中小企業協同創新，集聚更多環境行業的創新資源匯聚，打造服務於長三角地區的環境產業高地。（中新社）

《北京》大興機場新增98條航線、開闢臨時航線19條

華北空管局透露，從10月27日零時起，大陸民航將正式啟用2019-2020年冬春季飛行計劃。據華北空管局統計，首都機場日均航班為1670架次，比上一航季日均航班減少5%；而大興機場日均航班280架次，為上一航季日均航班數量的2.16倍。（澎湃新聞）

《遼寧》大陸首個「5G+智慧鋼鐵企業方案」在鞍鋼全面應用

鞍山鋼鐵集團廠區內轟鳴的1780mm熱連軋生產線（一種生產鋼材的方式）上，400台輥道電機25日正透過5G通訊方式，將電機運行的各項數據上傳至雲平台，自動分析、判斷、預測電機故障。（中新社）

《海南》海南海口嚴禁商品房銷售過程中捆綁銷售

海口市住房和城鄉建設局近日發布《關於進一步加強商品房銷售管理的通知》，嚴禁商品房銷售過程中捆綁銷售、變相要求購房者選擇二次裝修或升級裝修等行為。此外，內容還顯示，嚴格落實商品房網簽備案管理有關規定，商品房買賣合同簽訂之日起30日內進行網簽備案。（中新社）

▼海南將嚴禁商品房銷售過程中捆綁銷售。（圖／CFP）