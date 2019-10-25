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iFixt拆了Pixel 4　Soli感測器小到「找不太到」

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▲▼Google Pixel 4 Soli感測器小到「找不太到」。（圖／翻攝自iFixt網站）

▲Google Pixel 4 Soli感測器小到「找不太到」。（圖／翻攝自iFixt網站）

記者邱倢芯／綜合報導

Google Pixel 4於昨（24）日正式開賣，國外專業拆解網站iFixt隨即就拆了這支手機；在拆解的過程中，iFixt團隊努力地在手機「額頭處」想找出手勢控制Soli雷達晶片，在翻出了電話聽筒、麥克風、環境感感測器後，才找到一顆極小的Soli感測元件。

iFixt團隊表示，管理動作感測的Soli雷達晶片至於手機頂部的揚聲器旁邊，可能是考量到要不影響揚聲器功能，因此將Soli晶片做得非常小。

雖然Soli晶片體積小，但是Pixel 4的「額頭」還是塞進了相當多元件，而在「想要消除瀏海」與「元件都維持在額頭」的取捨下，Pixel 4這次的做法是將額頭變厚；iFixt團隊就打趣地表示，相較於競爭對手都在努力消除瀏海與邊框，Google的做法似乎比較寬鬆。

而針對其他零組件的擺放，iFixt團隊指出，Google採用了L狀主機板，讓電路、處理器等零組件可以用最精簡的方式待在機體當中；與他款手機相比，Pixel 4的空間利用較好。

不過就整體來說，iFixt團隊認為Pixel 4的「可維修性」不高，評比滿分十分的情況下，Pixel 4僅能拿下四分（十分為最容易修復）；其原因在於，該款手機的防水功能讓維修工作變得複雜，且顯示螢幕的維修仍屬困難。

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