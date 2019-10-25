趕送貨右側超車狂飆三字經　遇紅燈竟下車再譙...惡駕駛下場曝光

▲桃園市古姓男子今年7月駕駛大貨車送貨，不滿前車擋路故意將貨車斜停車前，怒飆三字經辱罵女駕駛挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市古姓大貨車駕駛，今年7月間送貨時行經八德區路段時，不滿前車速度太慢擋路，竟違規從右方超車斜停攔下前車，向女駕駛狂飆三字經還嗆聲「有種下車」，後來二度兩車又碰到，古男餘怒未消再度向女駕駛飆罵，女駕駛被罵的莫名其妙，憤而將行車紀錄送交警方提告；檢方25日偵結將古男依妨害名譽罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，37歲的古姓男子在某貨運車行擔任送貨司機，今年7月22日上午10時許，駕駛大貨車行經八德區建國路時，因曾姓女子駕駛轎車在前方速度較慢，古男急著送貨不滿被擋路，竟違規從右方超車，將貨車斜插在曾女轎車前方，曾女嚇得緊急剎車才沒撞上貨車。

古男下車向曾女飆罵「X你X、幹XX」…等三字經，隨即上車繼續趕路，10分鐘後，2車又因紅綠燈二度碰上，火氣未消的古男從照後鏡看到曾女轎車在後方，再度下車嗆聲「有種下車」，連續飆罵三字經，曾女不甘受辱將行車紀錄器送交八德警分局提告。

古男經檢方傳喚並未出庭，但警訊時坦承因當時情緒不佳，確實曾經罵三字經；曾女則指證，古男曾經二度逼車，還將貨車斜插在轎車前，然後兩度下車對她辱罵，並提出行車紀錄器影片截圖佐證；檢方認為古男犯行明確，涉及公然侮辱，偵結依妨害名譽罪嫌聲請簡易判決處刑。

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