「第一次約會能吃滷肉飯？」潮男求解...新竹人全歪樓　內行激推：超夯名店

▲原來這間是新竹名店。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

第一次約會的感受，對於戀情萌芽至關重要。一名男網友日前發文求問，首次約會到底能否吃滷肉飯。一席話引發討論；有趣的是，熟悉場景釣出廣大新竹朋友熱情回應，更大讚這間是超夯名店。

男網友在「爆廢公社二館」貼出晚餐照，只見他獨自一人，點了滷肉飯加滷蛋、白菜滷及香菇雞湯，雖然不是高級大餐，這古早味卻是許多台灣朋友的最愛。

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▲許多女生都說，其實並不介意平價小吃，重點在兩人的交流。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

不過，他話鋒一轉，表示「我一直有個問題，第一次約會到底能不能不吃餐廳，吃滷肉飯啊？」對此，網友們紛紛回應，「人帥什麼都好，人醜什麼都不好」、「人對了到哪都很可以！路邊攤懂吃」、「吃哪裡都無所謂，重點是不要讓氣氛尷尬就好」、「我第一次約會就吃藥燉排骨，當時的男友是現在的老公，他還說就是要用手抓著吃才好吃」。

另外，po文更引來大票新竹人，歪樓大讚照片中這間24小時、全年無休的超夯名店，「燉品屋欸~超好吃的啊」、「原味燉品屋可以。我喜歡香菇雞，他們家的肉都燉爛爛的，白菜滷也好吃」、「這間我超愛吃」、「滿滿新竹回憶呀」、「這很好吃耶」、「吃這個很OK」、「突然好想吃香菇雞」。

值得一提的是，之前台日人氣交友軟體就曾針對男女會員，分別進行初次約會場所的問卷調查，其中有84%女生認為，「自宅」最NG，再來依序是旅館、MTV、卡拉OK和棒球場；結論是，女生普遍較排斥密閉空間的約會，若男方提議自家或旅館等，也會讓人覺得怪怪的。

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▼示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）