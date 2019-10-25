Pixel 4 XL拆解報告出爐　Soli雷達晶片小到差點找不到

▲iFixit拆解Google Pixel 4 XL。（圖／取自iFixit）

記者王曉敏／綜合外電報導

Google新旗艦Pixel 4系列已正式上市，國外拆解團隊iFixit也照慣例地出手拆解了Pixel 4 XL，展示其內部結構，包括Google在發表會上花費不少時間介紹的Soli晶片，同時iFixit也確定Pixel 4系列所搭載的OLED螢幕是由三星所打造。

iFixit最終給予Pixel 4 XL的可維修性評分為4分（滿分10分，分數愈高愈容易修復），其中，螢幕維修部分相當困難，需要完全拆解手機，而所有維修都須拆除機背，但機背黏合非常牢固，因此維修難度較高。

在拆解過程中可以發現，Pixel 4 XL配備了3700mAh電池，較上代有所增加，電池容量僅次於iPhone 11 Pro Max及Galaxy Note 10+。有趣的是，Google在Pixel 4 XL的雙鏡頭上分別標註了寬（wide）及遠（tele），用於分辨廣角鏡頭及望遠鏡頭。

▼Pixel 4 XL鏡頭上有了寬（wide）及遠（tele）的標註。（圖／取自iFixit）

在Google發表會上產品管理副總裁艾利斯（Sabrina Ellis）以「Soli計畫」為主題，帶出Pixel 4系列手機的全新功能，談及其團隊是如何將Soli晶片打造成一個可以放入智慧型手機當中的大小。而在iFixit的拆解報告中也可以進一步證實艾利斯所言沒有浮誇，因為iFixit曾一度找不到這顆微小的晶片。Soli雷達感測技術能讓用戶無需觸摸螢幕即可操作手機，如切換歌曲、滾動網頁或將來電靜音等。Google能將雷達晶片做得這麼小，時在令人印象深刻。

另外，iFixit也發現Pixel 4 XL的90Hz OLED螢幕是由三星所造，但目前為止三星並無任何硬體產品有這樣的規格，這意味著，三星目前已擁有這樣的技術，只是不知道三星是否有意在自家裝置中引入此技術。

其他人也看了這些...

►這款CP值很可以！