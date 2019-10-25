女兒失蹤...媽心碎在色情網站上看到她　遭惡男拍片多達60多部！

▲一心尋女的母親，意外在色情影片中發現女兒身影。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名少女失蹤近一年後，媽媽仍不放棄四處尋找，最後竟然在色情網站上意外發現她的身影。警方根據影像紀錄，找到曾出現在影像中的30歲男子約翰遜(Christopher Johnson)，才從他手中救出遭受控制的未成年少女。

警方表示，少女失蹤後，她的母親意外在影片平台Pornhub、Periscope、Modelhub和Snapchat上，發現女兒全裸與2男性交的身影。警方在追查過程中，發現散布在網路上有關少女的色情圖像與影片，竟然多達60多部，後來在一影片中，指認出今年2月26日曾與少女一起出現在7-11便利商店的約翰遜，當時店員雖然有認出少女是失蹤人口並且報警，然而還是被約翰遜給趁機逃脫。

警方透過約翰遜所開的車，追蹤到他所居住的地址，對他位於戴維(Davie)的房屋長期進行監控，終於在本月22日，趁約翰遜開車載著少女出門時，順利將他逮捕。受害少女告訴警方，許多影片都是在約翰遜的公寓裡拍的，她長期遭到約翰遜虐待性侵，並且曾被帶去診所人工流產。

約翰遜雖然否認所有指控，仍因犯下「對12歲至16歲受害人進行淫穢行為與毆打」罪，而判以美元75,000元（約台幣229萬元）的保釋金，關押至監獄中候審。

▼警方根據網路上的色情影片，找到綁架少女的男子。（圖／達志影像／美聯社）

►生火了！連我媽都用到發光

