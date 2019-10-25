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蘇貞昌一句話反擊陳同佳案...讓立委呂玉玲秒換議題改問交通

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

港女箱屍案兇手陳同佳23日獲釋後，是否來台投案一事在國內不斷延燒。行政院長蘇貞昌25日在立法院接受總質詢，面對國民黨立委呂玉玲頻頻逼問案件、批評蔡政府立場反覆，蘇貞昌以一句話反擊問說「那他什麼時候會來？」讓呂玉玲當場秒換議題，改問交通。

對於陳同佳恐要拖到選舉時才來台投案，蘇貞昌25日受訪時表示，現在看來政府步步為營是對的，早在幾個月前，馬英九密友律師已經到香港為港府反送中解套來擘劃，他的律師為凶手辯護，馬英九再來扮演哽咽、同情被害家屬。

蘇貞昌也以罕見的動怒口吻開罵，「政協律師居中跑腿、『牽猴仔』（掮客），國民黨再來吆喝、唱和，現在照妖鏡一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形，如果我們不小心謹慎，台灣被賣，我們還在幫人家算錢呢！哼！」

呂玉玲總質詢時質問，總統蔡英文在10月22日曾表示，陳同佳的相關事證都在香港，台灣證據不足，但台灣有的證據包括案發現場、棄屍現場等，而香港現有證據只有陳同佳的自白口供，相比之下，誰的證據比較多？誰審判會比較困難？

蘇貞昌回應，殺人案是非常重的案，台灣和香港都有管轄權，台灣從來沒有放棄管轄權，只是香港人殺香港人，人在香港，被害家屬也在香港，陳同佳的犯罪也可能是在香港預謀，因此香港的搜索與犯嫌的詢問最重要。

呂玉玲繼續逼問，陸委會先前稱陳同佳投案會使台灣落入「一中框架」、矮化台灣主權，破壞司法正義與人權。蘇貞昌也說過陳同佳來台灣是中共的圈套，但又說歡迎他來投案，是不是代表民進黨政府要帶全台灣跳入中共圈套？為什麼前後會不一樣？

蘇貞昌回應，我方發現陳同佳犯案後，一直主張擁有司法管轄權，鍥而不捨要求香港政府進行司法互助，但港府過去不理不睬，後來態度丕變，讓人覺得很詭異。

不過，呂玉玲依然不放棄，繼續質疑蔡政府立場反覆，這時，蘇貞昌也準備開始回擊，他提到，港府不辦，還放陳同佳出來趴趴走，「說什麼要來投案，結果現在又說不來啦！」呂玉玲回答，「他有要來啊。」蘇貞昌接著問，「那請問他什麼時候會來？」呂玉玲稍微愣住後稱陳同佳有跟牧師管浩鳴溝通好會來，接著說道，「我們不要把事情複雜化啦，該怎麼辦就怎麼辦」，隨後秒換題目改質詢交通議題。

呂玉玲事後解釋，自己並沒有愣住，只是因為今天質詢希望聚焦地方建設，談論陳同佳案與蘇貞昌問答已經花超過5分鐘，在時間掌控上必須趕入下個題目，才會快速結束議題。

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