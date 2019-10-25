市府禮堂喊「凍蒜」罰禁借一年　侯友宜：一定要維持行政中立

▲侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者張乃文／台北報導

新北市工商婦女聯誼會日前成立「韓國瑜新北市工商婦女後援會」，但凍蒜聲喊太大聲引起他人不滿，遭到檢舉，市府也予主辦單位停用市府場地一年處分。新北市長侯友宜表示，既然違反相關的規定，就做處理。他也認為停權一年是蠻重的，所以希望在市府所有租借的場所一定要維持行政中立。

新北市工商婦女聯誼總會23日租借新北市政府大禮堂舉辦活動，也成立「韓國瑜新北市工商婦女後援會」，但因活動進行中「凍蒜」喊太大聲，遭到其他民眾向市府檢舉。市府秘書處派人前往查證並確認違反行政中立規定，除了予主辦單位記點，並停止使用市府各場地1年處分。侯友宜25日受訪被問及此事，他表示，對任何公務單位所租借的場所，一定要保持行政中立的態度。

侯友宜指出，當時申請活動是用發票來捐愛心資助弱勢者，雖然整個活動的過程都仍然以用捐發票做愛心來為主軸，「但是不可以中間有穿插政治的活動，這違反我們相關的規定」。他認為，既然違反相關的規定就做處理，「這本來就是要做的事情」，所以提出停權一年。

侯友宜希望，所有在市府租借的場所一定要維持「行政中立」的態度，當時所申請的活動目的，就以那個活動為主軸，「其他的就不要延伸另外的枝節」。

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