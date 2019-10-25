藏放6282億元黃金的央行神秘金庫！　憲兵把守、須多人同時開鎖　立委視察印象深刻

▲ 立委林德福形容金庫黃金「擺放整齊、管理得很好」。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

央行儲備黃金的金庫「文園」，因國民黨總統參選人韓國瑜的「黃金變綠說」再次受到關注，而曾經視察過金庫的立委林德福回憶，央行將黃金保管得很好，擺放地整整齊齊，也都有列編號管理。

文園金庫位於新北市新店通往烏來的山上，央行官員表示，目前金庫儲備黃金有1362萬英兩，以9月底金價計算，市價約新台幣6282億元。

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正因為是國家最重要的大金庫，警戒一向森嚴，由武裝憲兵把守，外人難以一窺究竟，央行也低調不願多說，只有立委視察金庫時，才有機會一探內貌，但外界還是只能透過立委的轉述，瞭解黃金金庫的大致樣貌。

先前林德福在擔任財政委員會立法委員時，也曾赴文園金庫視察。林德福回憶，當初在參觀文園金庫時，印象中裡面有5道關卡、3個門，而且必須要所有人一起開鎖才能進入，而裡面存放的黃金都很完整，林德福說，「央行金庫將黃金保管得很好、管理制度也很完善」，形容隧道內的庫房，透明櫃中將黃金擺放地整整齊齊、好好的，也都有編上編號管理。

林德福描述，當初看到的黃金，有些顏色很亮、有些就比較沉，比較沉的就是先總統蔣公當初運過來的，但也都維護得很好。提及參觀金庫最印象深刻的事，林德福說，雖然黃金一條體積小小的，但實際拿起來很重、一隻手根本無法拿起，用兩隻手舉也很吃力。

韓國瑜日前說道，自己在當立法委員的時候，曾去過金庫視察，並看到裡面的黃金因為放太久表面都變綠色，一席發言在網路平台發酵，央行為防止以訛傳訛，因此特別發新聞稿強調，「目前文園黃金庫房存放環境良好、管理完善」。