蔡英文民調高卻少一味！議員斷言「她在害怕」：勝利者一定是韓國瑜

▲高雄市議員宋立彬認為，2020總統大選最後的勝利者「一定是韓國瑜」。（圖／《中評社》）

記者莊智勝／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜「放韓假」展開下鄉傾聽之旅，力拼2020總統大選，但據近日多份民調指出，韓國瑜民調數字仍是遠遠落後尋求連任的總統蔡英文。對此，國民黨急高雄市議員宋立彬則不以為然，直指韓國瑜下鄉之旅所到之處人潮簇擁，氣勢完勝蔡英文，「民調高有什麼用？民調是冷冰冰的數字，民心是熱呼呼的感情，這就是韓國瑜支持度的最佳佐證！」

宋立彬接受《中評社》採訪時表示，韓國瑜下鄉帶動民心、氣勢，大家都是非常有信心的，所到之處不論是拜廟、座談會、甚至在深綠選區台南舉辦首場造勢活動，支持者都擠到爆、多到滿出來，大家看到後都對韓國瑜非常有信心。

相較於蔡英文的民調領先，宋立彬則反問，蔡至今仍未舉辦任何一場公開造勢活動，「如果民調落差這麼大，為什麼蔡不敢辦？她就是因為害怕沒辦法號召那得多的辣台粉，擔心氣勢沒有辦法激發出來，如果沒有激發出來，就代表蔡的民調根本是假的！」

宋立彬指出，蔡英文接下來也不會有太多的造勢，頂多就辦一場總部成立大會、最後一天再辦一場造勢晚會而已，「蔡絕對不敢有大型活動，因為她怕被攻擊，民調贏那麼多，實際上人潮卻有落差，這只會讓全台人民知道，蔡從頭到尾的民調都是不真實的。」

「民調是冷冰冰的數字，民心是熱呼呼的感情！」宋立彬認為，這麼多場活動下來，現場的熱情、民眾簇擁都能感受到，「現在韓國瑜連一瓶礦泉水都不用發，純粹是自發性，看得出來，相信最後的勝利者絕對是韓國瑜。」

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▼韓國瑜傾聽之旅所到之處人潮簇擁。（圖／記者洪正達攝）