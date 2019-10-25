鐵道迷快衝！內灣線「山歌列車」10/26首航　發車站＆時間一次看

▲內灣線鐵道美術館26日開幕，山歌列車將首度亮相。（圖／翻攝自臉書粉專內灣線鐵道美術館）

記者胡順惠／台北報導

「浪漫台三線藝術季」19日登場，展期58天到12月15日，橫跨5縣市、9鄉鎮，長達150公里，是台灣史上跨距最長的藝術季。其中，「內灣線鐵道美術館」搭火車就能玩，開幕日訂在26日，屆時特別仿木打造的「山歌列車」也會首度亮相，鐵道迷假日不仿來趟文藝之旅，享受內灣沿線鐵路風光。

「山歌列車」首航時刻表

請繼續往下閱讀...

新竹站發車

06:42、21:36

竹中站發車

08:47、10:52、12:52、14:52、16:52、18:52

內灣站發車

05:20、07:47、09:47、11:47、13:47、15:47、17:47、19:47、22:47

這場台灣史上跨距最長的藝術季中，「內灣線鐵道美術館」讓鐵道迷眼睛為之一亮，引頸期盼首次登場的「山歌列車」。據了解，SAN GO是「山歌」的客語發音，策展人李明道AKIBO，從早期內灣線運送林木而發想設計的仿木造「山歌列車」，做為內灣線鐵道美術館的專屬主題列車。

李明道邀請年輕的書法家何景窗，書寫客家音樂人黃連煜知名作品「山歌一條路」的歌詞，作為列車內部的主要視覺元素，林務局則提供日本時代的「要存置及準要存置臨野圖」拼組成列車地板。

▲李明道在台北燈節也擔任策展人，圖片為當時受訪畫面。（圖／記者林敬旻攝）

浪漫台三線藝術季從「公路」、「水路」、「細路」作為主要內容創作軸線，細說台三線公路沿線的小鎮魅力、百年秘境、樟之細路中蜿蜒山林的歷史、漫漫水圳裡的客庄生活，再以「有的是時間」來串接過去、現在與未來的種種面貌，希望大眾能夠放慢腳步、花時間細細品味小鎮中的自然和人文風情，享受台三線獨有的「慢」，還有「客家」的浪漫。

藝術季將持續到12月15日，包含台北天光行山主題概念特展、龍潭樟之細路－時光撥格地景藝術節、北埔藝術小鎮-未來的昔日、內灣線鐵道美術館、苗栗大湖大窩穿龍圳地景藝術節，以及峨眉、關西、竹東、獅潭、東勢等特色風格展演與活動，邀請國內外超過50組藝術家與設計師參與，共100場文化探索體驗。