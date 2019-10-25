「貪婪妻+貪污夫」引隔海交戰！陳致中怒嗆「夫人幫佔據要職」：李佳芬干政

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國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬，23日代夫出訪菲律賓、越南5天，而她致詞演講時提到，「沒有一個貪婪的妻子，就不會有一個貪汙的先生 」。對此，前總統陳水扁的兒子陳致中表示，「韓市長上任後，所謂夫人幫、夫人圈全都佔據要職」、「難道這不叫夫人干政？」。

▲陳致中表示，李佳芬才是夫人干政。（圖／記者吳奕靖翻攝）

李佳芬致詞時提到，「身為妻子的我，曾經跟他說過，如果在政壇上 沒有一個貪婪的妻子，就不會有一個貪汙的先生」而她還說：「我對韓國瑜的團隊說，我雖然是他妻子，但我們家沒後門，你們只要前院看好，我們韓家是沒有後門的，不用擔心老婆會干政。」

李佳芬的這一席話，被外界質疑是在影射前總統陳水扁。對此，台北市議員戴錫欽證實，李佳芬這番話其實是想強調韓國瑜選後不會改變清廉的作風，自己也絕對不會干政。不過，這一席話同時也引起陳水扁的兒子，現任高雄市議員陳致中不滿，氣得直呼：「要說別人之前請先反求諸己」。

陳致中表示，沒辦法去臆測李佳芬是否在影射，不過他同時也要對方先檢討自己，「韓國瑜一上台，就傳出任用高雄土開公司總經理程建騰，因為就是李佳芬的心腹」此外，陳致中又接連點名「李佳芬在高市府擔任觀光局主秘的好友高美蘭、而高美蘭的兒子也在市長室，甚至她的堂姐夫也一度被傳出要接任土開公司董事。」

對此，陳致中表示，「這所謂的夫人幫、夫人圈，佳芬姐核心通通佔據的重要位置，這難道不叫夫人干政嗎？」此外，他也提到，關於農舍事件，「大家都知道韓家的農舍有問題，是違法的，她居然直接轉賣第三人，這是滑天下之大稽」。

最後，陳致中也痛批，「韓國瑜這個家族，包含李佳芬，不要有嘴講別人，沒嘴說自己，要反求諸己，必須把疑點跟社會說清楚，才可杜絕悠悠之口，自己才是真證的夫人干政，是夫人幫。」

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