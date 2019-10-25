李登輝快遞「功宏化育」4字　祝賀中正大學建校30年

▲李登輝掛心一手催生建校的中正大學，趕在中正大學校慶前，快遞寄送「功宏化育」」祝賀詞。（圖／中正大學提供）

記者崔至雲／台北報導

為祝賀中正大學創校30週年，中正大學催生者、前總統李登輝特別準備一幅「功宏化育」賀詞，更趕在26日中正大學校慶正式開幕前快遞送達，由中正校長馮展華、創校第一任總務長江義雄教授一同接下這份賀禮。



中正大學表示，再過一天即是中正30週年校慶，高齡96歲的前總統李登輝因年事已高，無法親自蒞校與師生同慶，仍相當掛心一手催生建校的中正大學，於是特別致贈中正大學30週年誌慶「功宏化育」賀詞，稱許該校推動教育工作的貢獻與卓越成果。



中正大學說明，民國75年，政府為了均衡雲嘉地區的高等教育發展，於當年10月30日拍板定案在雲嘉地區設立「中正大學」，引起雲林縣斗六市、嘉義縣民雄鄉、台南縣六甲鄉激烈爭奪設校，更由時任副總統的李登輝先生擔任籌備委員會召集人，執行設校籌備工作，並歷經多次校地勘查與評選，終於在民國76年決定中正校地設於民雄鄉五殼王廟預定地。如今，中正大學「花落我嘉」30年，孕育不少「正」字人才。

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▲中正大學。（圖／取自中正大學網站）



校方指出，當時李登輝前總統為了發展中正大學建校的計畫藍圖，不僅特地赴海外參訪日本筑波、美國史丹福等大學，也在中正興建過程從校地的規劃、視察到召開每一場籌備會議，無不親自出席，更仔細閱讀會議結果並加以批示。



在中正大學籌備初期，李登輝前總統認為人文與科技須均衡發展，中正各系所皆考慮國家未來發展所需而設立。此外，李前總統在中正大學建校後仍持續關心該校校園發展，於民國79到85年間至少四次公開訪視，校方感念李前總統的貢獻與付出，也在25週年校慶時頒贈名譽博士學位。



中正大學表示，在30週年校慶之際，收到李前總統的賀詞備感溫馨，今日也邀請中正名譽博士及創校總務長江義雄一同分享這份喜悅。江義雄在中正大學創校時曾參與籌備，並一手承擔中正初期各項建設的發包工程、校園動線規畫，更在擔任立法委員期間，大力促成開通民雄交流道、台鐵增停民雄站等，便利師生往返學校的交通。



今年中正大學創校30週年，校方不僅擴大舉辦一系列校慶活動，也在25日校慶前夕舉辦「創校校長林清江博士逝世20週年紀念追思會」，回顧前教育部部長、中正大學創校校長林清江的一生，及其在台灣教育改革與教育政策推動的貢獻，並邀請林前校長曾服務的單位學者、國內相關領域專家一同緬懷這位當代教改工程大師。

