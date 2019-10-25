包給支持者2萬日元奠儀　安倍產經大臣涉賄選醜聞下台

▲日韓貿易戰從7月至今讓雙方關係緊張。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本經濟產業大臣菅原一秀上個月才剛上任，短短的任期內，就爆出違反《公職選舉法》賄選，他在25日已經請辭，這也是安倍晉三9月重組內閣後首次有閣員請辭。安倍晉三表示，他已經接受請辭，並任命曾經擔任地方創生擔當大臣的梶山弘志來接任產經大臣一職。

菅原一秀日前被披露，他的秘書向一位支持者的家人提供了2萬日元（約台幣5634元）的喪禮慰問金，並提供其他的贈禮，這明顯違反日本的《公職選舉法》。現年57歲的菅原一秀，在日韓經濟關係緊張的時候被任命為產經大臣，而今爆出醜聞後他表示，「我對於自己在任期內辭職感到非常羞愧，因為目前還有很多待處理的問題，我很抱歉。」

▲菅原一秀因為給予支持者喪禮慰問金違反日本《公職選舉法》。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

菅原一秀所負責的職務，一直是商品出口管理的最前線，並在區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）貿易協議中，擔任重要的角色。由於菅原一秀的辭職，導致與韓國的雙邊貿易戰增加不確定性，也影響其他經濟合作的貿易協定的推進。安倍晉三在下個月將成為戰後任期最長的首相，現在爆發內閣醜聞無疑是讓在野的反對黨製造輿論的機會。