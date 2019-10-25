謝震武「興邦喪國」速嘴狂飆韓國瑜10分鐘！韓辦打太極：這句話送給蔡英文

▲ 國民黨總統參選人韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

記者莊智勝／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜每天所拋出的「口頭政見」前後矛盾，引來知名主持人、律師謝震武在政論節目上「速嘴10分鐘」痛批，引發網友熱烈討論，連帶藝人謝祖武也受到牽連，被「跑錯棚」的韓粉出征洗版。對此，韓國瑜辦公室稍早也做出回應，將這句古語「一言興邦、一言喪國」打太極送給總統蔡英文，「希望蔡總統也要將這句話時刻放在心中！」

謝震武在24日播出的年代政論節目《新聞面對面》上快嘴怒飆韓國瑜長達10分鐘，針對「高山升旗台」、「故宮展品一次展」、「年金改革」等口頭政見痛批，還引經據典警告韓國瑜，「記住古語，一言興邦、一言喪國。現在是總統候選人，，如果真的當選了，跟所有國際元首之間在講話，難道可以像柯P之前說外賓送的錶是破銅爛鐵，然後講是開玩笑嗎？」

這番爆氣痛批畫面在社群網站上瘋傳，立即引起網友熱烈討論，不少網友狂讚「武哥不愧是律師，邏輯沒毛病」、「第一次看到主持人真的生氣了，正常人聽到韓的議題都會覺得很瞎吧」、「謝律師今天真是不吐不快」、「我X，謝震武這集真的帥爆了！」但也有韓粉火爆反攻，但卻「跑錯棚」到謝祖武臉書留言洗版，意外再引起話題。

對於謝震武的批評，韓辦稍早回應，「非常感謝謝律師的建議指教，謝律師長期主持政論節目，對政治有深入觀察，相信謝律師也願意花時間深入了解韓市長的詳細政策內容。『一言興邦，一言喪國』這句話，我們也想送給現任的國家元首，在陳同佳案髮夾彎、邦交國連斷7國的情況下，希望蔡總統也要將這句話時刻放在心中。」

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▼謝震武在節目中狂飆韓國瑜長達10分鐘。（圖／翻攝自《新聞面對面》）