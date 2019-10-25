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台經院：9月景氣表現不如預期　工業生產指數去年同期減少0.75%

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▲▼9月營業氣候測驗點圖 。（圖／台經院提供）

▲9月營業氣候測驗點圖 。（圖／台經院提供）

記者余弦妙／台北報導

台經院今（25）日公布最新景氣動向調查，出口與製造業生產指數由正轉負，外銷訂單續呈衰退，令電子機械廠商看好當月景氣比例較8月為低，傳統產業廠商對當月景氣與未來半年景氣仍多以保守看待。且據調查結果顯示，9月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步下滑，其中製造業由上揚轉為下滑，服務業為連續二個月下滑，營建業則結束先前連四個月上揚態勢轉為下滑。

台經院表示，隨著美中新一波互相加徵關稅措施生效，貿易談判的不確定性打擊企業投資與信心，使得主要國家製造業動能放緩，全球經濟表現疲弱。在對外貿易方面，受到比較基期偏高、海外需求減弱、國際原物料價格續疲等影響，使得9月我國對外出口金額年增率為-4.63%，出口再度由正轉負。

請繼續往下閱讀...

而在主要出口產品方面，台經院指出，儘管電子零組件與資通訊產品仍維持正成長表現，但受到去年同期因美中貿易紛爭致市場提前備貨，使得比較基期偏高，加上廠商提前拉貨，使得電子相關產品年增率明顯下滑；傳統產業方面，則是受到國際油價年增率下滑、原物料價格續疲、機械買氣減緩，致使基本金屬及其製品、機械、化學品等產品年跌幅擴大。

另外，進口方面，就貿易結構來看，儘管國際農工原料價格續居低檔，使得農工原料進口跌幅擴大，但受惠於台商回流投資潮，帶動資本設備進口成長由負轉正，令9月進口年增率跌幅縮小，由8月-3.25%來到本月-0.57%。總計2019年1至9月出口較去年同期減少2.52%，進口減少1.17%，出超為327億4600萬美元，減幅10.32%。

台經院說，國際貨幣基金(IMF)將2019年全球經濟成長率下修 0.2 個百分點，連續第五度下修，全球經濟成長預估為3.0%，為近十年來經濟成長最低水準。此外，隨著貿易談判的不確定性打擊了投資和企業信心，近期主要國家製造業採購經理人指數多跌入榮枯線以下，意味著全球經濟下行壓力升溫。且據調查結果顯示，9月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步下跌，其中，製造業營業氣候測驗點轉為下滑，服務業營業氣候測驗點連二個月下滑，營建業營業氣候測驗點則結束先前連四個月上揚態勢轉為下滑。

台經院更提到，儘管半導體接單表現依舊強勁，但受到今年電子產品拉貨時間相較以往早，令比較基期偏高，加上部分電子零組件市場持續供過於求，廠商調節產能，使得電子機械廠商看好當月景氣比例較8月為低。此外，受到全球經濟需求疲弱、原物料價格走低、廠商訂單遞延觀望、部分產業停工檢修等因素影響，傳統產業表現依舊低迷，令傳統產業廠商對當月景氣與未來半年景氣仍多以保守看待。

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