韓國瑜28日到彰化　3天行程緊縮到2天...15個行程13個鄉鎮市

▲國民黨總統參選人韓國瑜28日及29日將到彰化。（圖／記者賴君欣攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨總統參選人韓國瑜外傳28日在彰化縣造勢3天2夜的「彰化傾聽之旅」，縮減到2天安排15個行程，走遍彰化13的鄉鎮市，從員林市與中小企業座談後拜廟、參訪觀光工廠和參加國民黨立委謝衣鳳參選人造勢大會，其中最引人注目的是28日晚間也將出席在圓林園「與庶民有約」，預料將掀起另一波人潮。

韓國瑜競選辦公室將此趟名為「彰化傾聽之旅」， 28日早上10點在員林市麗禧酒店舉辦中小企業座談，11點參拜社頭鄉舊社天門宮，中午12點在田尾鄉農會舉辦「與農漁民有約」，下午1點40分參拜田中鎮乾德宮，下午2點45分參拜埔鹽順澤宮，下午3點40分在二林鎮萬興保安宮舉辦「二林精密機械園區說明會」，晚上6點在溪州鄉中山路舉辦他和立委參選人謝衣鳳聯合競選總部成立造勢大會，晚上7點35分在員林市圓林園公園舉辦「與庶民有約」。

第2天早上10點前往花壇鄉岩竹村聽竹街163巷11號的陳鐵池先生果園，目前是西施柚產期，早上10點55分參拜彰化市南瑤宮，下午1點50分參拜秀水鄉玉陵宮，下午2點45分參拜福興鄉福安宮，下午3點40分參訪線西鄉台灣優格餅乾學院觀光工廠，下午4點30分前往和美鎮黃昏市場，晚上7點在彰基國際培訓中心舉辦「青年座談會」。

此次韓國瑜到訪範圍， 28日到員林、社頭、田尾、田中、埔鹽、二林與溪州等鄉鎮市，29日將走訪花壇、彰化、秀水、福興、線西與和美等鄉鎮市，行程安排得相當緊湊1個小時1個點，從北彰到南彰涵蓋彰化縣13個鄉鎮市，也出動縣警局8個警分局區，深怕再有丟雞蛋事件重演，警方絲毫不敢鬆懈，將動用大批警力維安。

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