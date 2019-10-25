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內湖遊戲公司爆發「惡意欠薪」！員工聚眾抗議…經理從旁偷溜

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記者孫于珊／台北報導

台北市內湖區24日下午4時許，位在瑞光路的一家數位科技公司驚傳「積欠薪資」，40多名員工聚集在大樓門口外叫囂抗議，警方獲報後立刻出動快打前往現場，得知抗議群眾因領不到薪資，且要回公司拿回自己的物品又被拒於門外，才在大樓底下聚眾嚷嚷。而警方最後幫忙協調，讓員工分批進入公司拿回自身物品。

▲▼近50名員工抗議遊戲公司惡意欠薪，警協助進公司拿回物品。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲40多名員工抗議公司欠薪，警方協調讓他們進公司拿回物品。（圖／記者孫于珊翻攝）

在求職網上，該公司介紹為海外公司來台成立的台灣新創公司，主要從事遊戲平台推廣、客戶關係管理、行銷創意發想、市場資訊蒐集及分析，福利制度也很完善，如今還高掛著8項職缺。

然而該公司卻被員工指控惡意欠薪，還不讓他們拿回置於公司的物品，剛畢業的社會新鮮人也是受害者之一，迫於氣憤無奈之下，才在1樓門口大聲要求公司派人出來面對。而警方一度擔心是幫派聚眾鬥毆，出動15至20名警力快打，所幸並非如此。

在員工抗議之際，還有人發現公司經理竟從一旁偷偷離開，引發員工們一陣激動叫罵，「不付責任！」「還我薪水！」經警方介入協調，最後順利讓員工上樓取物。員工們也積極尋求救濟途徑，請勞工局處理，以維護自身權益。

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