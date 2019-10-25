鹽酥雞攤好賺！老闆發大財「擁名車+千萬透天」他流口水　殘酷真相曝

▲ 賣鹽酥雞真的好賺嗎？（示意圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

每個行業都有令人稱羨的優點，卻也有被隱藏起來的辛酸面。一名網友認為，有些鹽酥雞業者不用繳稅，狀況好的話每天營業額也應該有1萬多元，「開鹽酥雞似乎很好賺？」貼文一出，引來鄉民熱烈討論，有人認同他的看法，卻也有人揭開殘酷真相。

有網友日前在PTT八卦版上發文，好奇「賣鹽酥雞是不是蠻好賺的？」根據他的觀察，他表示家裡樓下的鹽酥雞攤從下午4點開始賣，一路營業到凌晨1點，用一份雞排55元的標準來算，粗估每日營業額為1萬，一個月就有30萬，而且還免繳稅，「似乎是蠻好賺的？」

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對此有鄉民表示認同，他表示他家附近的鹽酥雞店，從一開始的發財攤車，到後來買了間1千多萬的透天厝，隨後也順勢把1樓裝潢成店面，「而且沒請人，就自己家人2、3個下來忙。」還有另一名網友表示，自己認識的鹽酥雞攤老闆才40歲就開名車，名下還有2房產，「天天喊難賺，不知道鄉民覺得如何啦！我是覺得不好賺啦！」

▲業者長期吸入油煙，加上工時普遍偏長，恐會影響健康 。（示意圖／本報資料照）

不過也有其他人認為，雖然業者賺得多，但是健康也賠了不少，長期在高溫油炸的環境下工作，一定吸入不少油煙，「賣油炸的3年後都會跟醫院報到」、「有些攤開成店做大後開始請人，講好聽點是培訓人才，其實真相是老闆怕死」、「中午就3、4個人在切菜了」、「光是前置作業就累死了」、「好賺就快去賺，人家辛苦面你沒看到」。

據本站新聞《擺攤鹽酥雞好賺嗎？ PTT雞排王揭密數字...網友全驚呼》指出，一名「雞排王」透露，其實如果每片雞排賣50元，淨利大概只有15元而已。他還表示，雖然開鹽酥雞攤的朋友月收入大約落在7至9萬元，但他工作時間長，連過年也只有除夕在家，長期日夜顛倒，已經明顯感覺到身體狀態大不如前。

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