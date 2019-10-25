　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌稱馬英九「魔鬼現形」　吳敦義：他講的才是魔鬼的話！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／台北報導

針對行政院長蘇貞昌25日指出政協牧師在陳同佳案中居間跑腿、國民黨再來唱和，魔鬼和魔鬼中的魔鬼現形等言論，國民黨主席吳敦義25日表示，「蘇先生講的話才是魔鬼的話！」

▲▼吳敦義出席國民黨「中央助講團誓師大會」。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳敦義出席國民黨「中央助講團誓師大會」。（圖／記者湯興漢攝）

吳敦義上午出席中央助講團成立大會後受訪表示，「蘇先生講這個話，同他所說的，才是魔鬼的話！他講的才是魔鬼的話！」哪有屬人或屬地主義？士林地檢署都要起訴了，因為發生在中華民國領土內，只有發生地才知道狀況是如何，殺人是哪一位、被殺是哪一位，陳同佳應該要到中華民國轄區受司法處理，才是最適當的做法，現在已經照此方向努力，這就是正確走向。

另外，金門縣撤換主委引起地方反彈，包括金門縣長楊鎮浯也認為要重新考量，吳敦義表示，「這個我沒有去干涉」，因為任期已經屆滿，黨中央組發會有充盤考量，有些贊成，有些不贊成，這個難以避免，已經請組發會周詳考慮，這是黨內的事情。

國民黨文傳會上午表示，金門縣黨部主委人事案，乃因現任主委林芳旋任期屆滿，遂由黨中央派任石兆瑉為新任主委，與外傳之陣前換將等描述不符，新任主委石兆瑉將如期上任。

其他人也看了這些新聞...

蔡英文：只有逮捕沒有自首！香港不辦陳同佳「台灣處理」
徐國勇斥港府刻意操作：沒有拒絕陳同佳入境　只是要臨櫃申請
幕後／蔡英文展談判專家本色！沉住氣忍2天　3劇本等死線反擊「陳同佳案」

更多熱門新聞...

蔡英文態度轉同意陳同佳投案　張善政：脫不了政治操作
陳同佳案決策大轉彎　韓國瑜競辦：蔡政府評估對選情不利
陳同佳案依法行政就好　柯文哲酸蔡政府：常忍不住照民調調整

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
謝祖武被當謝震武回應了！無辜遭韓粉灌爆傻眼「我是鮮師，不是律
余苑綺癌末「長8顆腫瘤」最新病況曝！李亞萍哽咽認：這幾天是關
謝震武罵完韓國瑜「謝祖武慘被出征」！韓粉跑錯棚攻陷FB網笑翻
貨櫃內部照首曝光！39人困「滿布鏽痕鐵牢」零下25度待15h
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／韓國瑜已當面提議不分區名單　吳敦義：我會優先考慮

快訊／韓國瑜已當面提議不分區名單　吳敦義：我會優先考慮

快訊／蘇貞昌點名馬英九操控陳同佳案 馬辦回嗆：滿腦子政治算計

影／不分區角力戰開打！洪秀柱：韓國瑜對名單應有表達權利

韓國瑜：不可能每座高山都設升旗台！不是想到哪就能做到哪

快訊／前故宮院長馮明珠替韓國瑜背書：文物一次展出　數位典藏當然可行

快訊／韓國瑜提故宮文物全展出遭打臉　張善政：批評的人沒數位腦袋！

影／被點列不分區第2名　吳敦義：不會不會！專業人員優先

「貪婪妻+貪污夫」引隔海交戰！陳致中怒嗆「夫人幫佔據要職」：李佳芬干政

蔡英文民調高卻少一味！議員斷言「她在害怕」：勝利者一定是韓國瑜

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

超蝦理由！渣男同天分手2個對象 她被嫌狐臭「當場除毛」痛到慘叫

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

李芷婷飆唱《聽海》彩排畫面曝光！　網友 :還好沒唱到這首

風田主持踩地雷惹本土劇大哥翻臉　騙局一曝光...立刻下跪崩潰爆哭！

石虎監測相機「10天失竊38台」 苗栗縣府報案怒批：心態可議！

「貪婪妻+貪污夫」引隔海交戰！陳致中怒嗆「夫人幫佔據要職」：李佳芬干政

蔡英文民調高卻少一味！議員斷言「她在害怕」：勝利者一定是韓國瑜

韓國瑜「回娘家」與農民談外銷　自評：我在高雄做得不錯啊！

韓國瑜28日到彰化　3天行程緊縮到2天...15個行程13個鄉鎮市

酸陳水扁「沒貪婪妻就不會貪汙」　李佳芬稱零干政：韓家沒後門

謝震武「興邦喪國」速嘴狂飆韓國瑜10分鐘！韓辦打太極：這句話送給蔡英文

王金平告別立法院預告：「幾十年經驗」演說影片會在臉書發布

蘇貞昌稱馬英九「魔鬼現形」　吳敦義：他講的才是魔鬼的話！

傳陳長文涉入陳同佳案　柯文哲：大家都把司法當政治工具

柯文哲提西藏喇嘛自焚挨轟坦承失言：「用字不精確」

NBA史上最猛鐵人　卡特「連22季」出賽寫新頁

韓粉完蛋了！FB狂罵「腦殘」出征謝震武　律師曝嚴重下場：恐處有期徒刑

被胡睿兒拖累！　Under Lover楊琳現況曝光…「1個月剩7場」收入爆減

「送選民哈密瓜、給奠儀」爆12條醜聞　日經濟臣菅原一秀辭職！安倍受理幫道歉

葛蘭基季後賽慘爆　26日世界大賽G4國民主場搶聽牌

謝祖武被臉書陰了！韓粉出征「律師鮮師分不清」原因曝　網：不能怪他們

「貪婪妻+貪污夫」引隔海交戰！陳致中怒嗆「夫人幫佔據要職」：李佳芬干政

內湖遊戲公司爆發「惡意欠薪」！員工聚眾抗議…經理從旁偷溜

涉嫌浮報績效功獎還藉此獲得財富　新北貪警遭聲押

北韓通報南韓討論拆除金剛山南韓設施　南韓官員證實

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

政治熱門新聞

謝震武痛批韓國瑜　網呆：太帥了

宅神朱學恒：郭粉多轉投蔡　柯粉投廢票

議員問韓「需不需要看醫生」　侯友宜笑了

幕後／爆藍營大老獻策陳同佳「自首」佈局一次看

李佳芬酸扁：沒貪婪妻就不會貪汙

蘇貞昌點名馬英九：魔鬼一一現形

徐國勇嗆記者「講話客氣一點」　洪秀柱：謙卑？

高山廣設升旗台？韓國瑜：不可能

李佳芬：別讓我被指著鼻子罵　韓國瑜答應

葉元之護航韓國瑜　「不是每個高山都要蓋升旗台」

台南市議員竟要求警局長：沒戴安全帽勸導就好

快訊／韓國瑜已當面提不分區名單　吳敦義：優先考慮

韓粉淚挺：代天上爸謝謝韓市長

游盈隆：台灣統派支持者達史上最低迷

更多熱門

相關新聞

傳陳同佳3個月後赴台自首　管浩鳴：沒定

傳陳同佳3個月後赴台自首　管浩鳴：沒定

港女箱屍案兇手陳同佳23日獲釋後，是否來台投案一事在國內不斷延燒。對此，陳嫌的獄中教化師、香港聖公會秘書長管浩鳴24日表示，陳同佳可能會等台灣總統大選結束後，才會來台投案。不過，他25日一早再次改口稱，何時過去未有定案，會與陳商討。

快訊／韓國瑜已當面提不分區名單　吳敦義：優先考慮

快訊／韓國瑜已當面提不分區名單　吳敦義：優先考慮

快訊／蘇貞昌稱馬英九操控陳同佳案 馬辦：滿腦政治算計

快訊／蘇貞昌稱馬英九操控陳同佳案 馬辦：滿腦政治算計

陳同佳今不會來台　學者：港府勿讓境外人員執法

陳同佳今不會來台　學者：港府勿讓境外人員執法

蘇貞昌點名馬英九：魔鬼一一現形

蘇貞昌點名馬英九：魔鬼一一現形

關鍵字：

陳同佳蘇貞昌馬英九吳敦義

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

英國39人箱屍：零下25℃絕望而死

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

謝震武痛批韓國瑜　網呆：太帥了

ARIAZ珠恩曾是壞學生！爆喝酒抽菸霸凌　在記者面前道歉

李亞萍痛哭「清女兒惡露只睡1小時」 歪理怒激余苑綺：要小孩叫別人媽？

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

貨櫃滿地屎尿　卡車司機當場嚇暈

業主做完才砍價！她看油漆工父超心疼

他求完婚第8天　偷看備份驚覺「綠光罩頂」怒退婚

新店山中藏4600億！關鍵5人才能開啟

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

39冰屍包括8女　英媒：賣妓院為奴

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

更多

最夯影音

更多
foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」
陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面