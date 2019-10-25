蘇貞昌稱馬英九「魔鬼現形」　吳敦義：他講的才是魔鬼的話！

記者羅婉庭／台北報導

針對行政院長蘇貞昌25日指出政協牧師在陳同佳案中居間跑腿、國民黨再來唱和，魔鬼和魔鬼中的魔鬼現形等言論，國民黨主席吳敦義25日表示，「蘇先生講的話才是魔鬼的話！」

▲吳敦義出席國民黨「中央助講團誓師大會」。（圖／記者湯興漢攝）

吳敦義上午出席中央助講團成立大會後受訪表示，「蘇先生講這個話，同他所說的，才是魔鬼的話！他講的才是魔鬼的話！」哪有屬人或屬地主義？士林地檢署都要起訴了，因為發生在中華民國領土內，只有發生地才知道狀況是如何，殺人是哪一位、被殺是哪一位，陳同佳應該要到中華民國轄區受司法處理，才是最適當的做法，現在已經照此方向努力，這就是正確走向。

另外，金門縣撤換主委引起地方反彈，包括金門縣長楊鎮浯也認為要重新考量，吳敦義表示，「這個我沒有去干涉」，因為任期已經屆滿，黨中央組發會有充盤考量，有些贊成，有些不贊成，這個難以避免，已經請組發會周詳考慮，這是黨內的事情。

國民黨文傳會上午表示，金門縣黨部主委人事案，乃因現任主委林芳旋任期屆滿，遂由黨中央派任石兆瑉為新任主委，與外傳之陣前換將等描述不符，新任主委石兆瑉將如期上任。

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