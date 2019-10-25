低溫特報採黃、橙、紅燈號「11/1上路」　10度以下示警

▲低溫特報將以燈號做等級區分。（圖／氣象局提供）

記者胡順惠／台北報導

時序進入涼冷的秋冬季節，中央氣象局表示，從11月1日開始，低溫特報將新增3種燈號示警，分別是「黃色」燈號，代表平地氣溫降至攝氏10度以下，屬於寒冷等級；「橙色」燈號，代表平地氣溫降至攝氏6度以下，屬於非常寒冷等級；「紅色」燈號，代表平地氣溫連續24小時低於攝氏6度，屬於嚴寒等級。

目前氣象局發布低溫特報標準是，平地最低氣溫降至攝氏10度以下，由於未考量低溫等級與持續時間，較不易充分反應低溫之不同型態和不同影響，因此針對訂定出分級標準，並以3種顏色燈號作為等級區分。

請繼續往下閱讀...

黃色燈號（寒冷）：平地氣溫降至攝氏10度以下

橙色燈號（非常寒冷）：平地氣溫降至攝氏6度以下，或降至攝氏10度以下且連續24小時氣溫低於攝氏12度

紅色燈號（嚴寒）：平地氣溫連續24小時低於攝氏6度

氣象局預報中心呂國臣主任說明，為針對低溫不同型態、不同影響做更明顯區分，該局邀集中央各相關部會、直轄市及縣（市）政府研議，完成低溫特報分級標準之訂定，以黃色、橙色及紅色3燈號發布低溫特報，新訂低溫特報中，馬祖地區因緯度較高，當地冬季氣溫較其他地區低，發布低溫特報之氣溫門檻較上述門檻低4度。

氣象局表示，低溫之型態大致分兩大類，一是乾冷或伴隨輻射冷卻影響，早晚低溫，白天日照後溫度回升；二是冷空氣不斷移入或濕冷所致之整天低溫，提醒入冬之後天氣逐漸變冷，若有發布低溫特報，建議各界針對不同燈號之低溫，依需求採取禦寒、注意用電及用瓦斯安全、關懷年長體弱者、遊民及弱勢族群、防止農漁養殖寒害等等防範措施。