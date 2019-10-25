傳陳長文涉入陳同佳案　柯文哲：大家都把司法當政治工具

記者陳家祥／台北報導

港女命案凶嫌陳同佳24日出獄，並表示願意赴台「自首」。外傳陳同佳將委任台灣知名律師陳長文辯護，引發外界質疑背後都是國民黨在操作。對此，台北市長柯文哲說，事情講到最後都有藍綠、有兩岸，甚至搞不好還有美中，「反正這都全部牽扯再一起，所以這樣，深呼吸放輕鬆我們做我們該做的事」。

對於爭議不斷的陳同佳一案，柯文哲25日上午受訪時表示，「天下本無事庸人自擾之，那件事情就平常心該怎麼辦就怎麼辦」，只是說總統大選到了，雙方都沒辦法。

柯文哲說，不僅是藍綠兩黨，其實香港那邊應該也不是香港單獨決定，一定也是北京在下指導棋，「所以變成大家都把司法變成政治工具再用，我是不喜歡這樣，但也沒辦法一定會這樣」。

至於外傳藍營法界大老陳長文建議讓陳同佳自首，引發外界質疑，認為國民黨跟香港或中國有一些溝通？柯文哲說，講到最後都有藍綠、有兩岸，甚至搞不好還有美中，「反正這都全部牽扯再一起，所以這樣，深呼吸放輕鬆我們做我們該做的事」。

▲柯文哲出席交通會報前聯訪。（圖／記者徐斌慎攝）

其他人也看了這些新聞...

►蔡英文：只有逮捕沒有自首！香港不辦陳同佳「台灣處理」

►徐國勇斥港府刻意操作：沒有拒絕陳同佳入境 只是要臨櫃申請

►幕後／蔡英文展談判專家本色！沉住氣忍2天 3劇本等死線反擊「陳同佳案」

更多熱門新聞...

►蔡英文態度轉同意陳同佳投案 張善政：脫不了政治操作

►陳同佳案決策大轉彎 韓國瑜競辦：蔡政府評估對選情不利

►陳同佳案依法行政就好 柯文哲酸蔡政府：常忍不住照民調調整

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來