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社會 社會焦點 保障人權

網路知名男同志按摩名店　警方臨檢赫見按摩的他...一柱擎天

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▲男子開美容材料店暗地從事按摩性交易。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

▲警方接獲線報有男同志按摩店暗藏春色，臨檢發現男客人按摩時「昂首挺立」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華某知名按摩店，遭檢舉經營媒介男同志色情，但管轄的萬華分局查辦未獲，檢察官竟找來其他分局協助，警方上門當場查到1名男客人脫光接受男按摩師服務，且當場「一柱擎天」，警方當場將現場負責人等帶回偵辦。

警方指出，位於台北市成都路的知名男同志按摩店，遭人檢舉涉嫌從事媒介性行為等不法情事，檢查官也要求轄區分局進行查辦，但卻一直未有結果，讓檢察官轉而找中山分局進行偵辦。

中山分局23日前往埋伏，並在有男客進入後尾隨進入臨檢，當場發現有男客人全身赤裸，正在接受男師傅的按摩服務，且男客人當場「一柱擎天」，警方發現後將2人帶回，訊後將現場負責人依妨害風化送辦。

警方表示，過去也曾經有接獲該店從事不法色情的檢舉，但因萬華分局轄內警方經常上門臨檢，所以未免上門埋伏時遭對方發現，所以才會找中山分局協助配合。

萬華分局指出，日前針對該店已經申請搜索票，但執行未果，日後針對該店家會持續臨檢，雖然當天並未搜出保險套等證物，但事後也會持續蒐集相關事證積極掃蕩不法色情行業。

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