　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一張血淋淋的紅腳印照片　道盡海口人討海的辛酸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 蚵農。（圖／翻攝東石之美）

▲▼ 蚵農為取新鮮牡蠣腳底被割傷，道盡討海人辛苦。（圖／翻攝東石之美）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地區臉書社團「東石之美」，記載著東石沿海一帶美麗的風景、食物及人文風情，日前一位戴姓網友上傳一張蚵農清洗蚵殼卻不慎腳底被銳利的蚵殼割傷照片，血淋淋的照片讓人不免鼻酸，不僅說明了討海人的辛苦，也道盡蚵農採蚵辛酸，就為了讓消費市場的民眾可以吃到最新鮮，充滿海洋味的新鮮生蚵。

▲▼ 東石之美蚵農割傷。（圖／翻攝東石之美）

請繼續往下閱讀...

▲▼ 好吃的生蚵，卻得先剝去銳利的外殼。（圖／翻攝東石之美）

大家都有吃生蠔、牡蠣的甜美經驗，為了在餐桌上呈現給消費者最完美的新鮮食材，採集的過程卻讓蚵農吃盡苦頭、漁民們更是戰戰兢兢；戴姓網友日前上傳一蚵農腳底佈滿鮮血的照片，只見腳底佈滿鮮血，他說「呷力:黄甘霖A老師，蚵比刀還利」，卻寫實的描述了蚵殼比刀子還銳利，一不小心就會讓人腳底瞬間鮮血湧出的真實。

照片中蚵農為了讓饕客、人們享受到最新鮮的海味，冒著風險腳踩到蚵殼流血不斷，整個腳底都佈滿紅色鮮血，讓人不免心疼。不少網友紛紛留言「農漁民真的很辛苦，所以東石蚵這麼有名，都是你們的功勞，辛苦你們了，海上真男兒！」「始知海中蚵，粒粒皆辛苦」、「討海人ㄟ辛苦，快好喔！」 、「趕快去看醫生，記得打破傷風」、「海口人的包紮法」，讓人見識到鮮血下的傷口代表著農漁民們辛勞的付出。

▲▼ 東石之美蚵農割傷。（圖／翻攝東石之美）

▲▼ 東石之美蚵農割傷。（圖／翻攝東石之美）

ET快訊
韓粉完了！FB狂罵「腦殘」出征謝震武　律師曝嚴重下場
摩鐵砲妹子！「隔壁越南妹踹牆」高雄哥退房發燒N天...看新聞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他遷葬祖父…一挖開「頭蓋銅鍋」　巫師：不得了！排灣族貴族殊榮

K董帶隊「趴地式驗收」星宇一號機！　親自駕駛10/28抵台

一張血淋淋的紅腳印照片　道盡海口人討海的辛酸

台灣同志遊行週六登場！　「彩虹市集」貼紙、限量雜誌等你拿

鐵道迷快衝！內灣線「山歌列車」10/26首航　發車站＆時間一次看

阿祖進浴室「夭壽！怎麼整間血」　國一弟驚人習慣曝光...媽：越洗解越快

鹽酥雞攤好賺！老闆發大財「擁名車+千萬透天」他流口水　殘酷真相曝

長大反而會懷念！　他問「營養午餐好過外送？」　網：至少菜色比較均衡

【瑪法達談星】10.23～10.29　天蠍氣勢最旺、天秤財運佳

李登輝快遞「功宏化育」4字　祝賀中正大學建校30年

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

超蝦理由！渣男同天分手2個對象 她被嫌狐臭「當場除毛」痛到慘叫

風田主持踩地雷惹本土劇大哥翻臉　騙局一曝光...立刻下跪崩潰爆哭！

李芷婷飆唱《聽海》彩排畫面曝光！　網友 :還好沒唱到這首

石虎監測相機「10天失竊38台」 苗栗縣府報案怒批：心態可議！

他遷葬祖父…一挖開「頭蓋銅鍋」　巫師：不得了！排灣族貴族殊榮

K董帶隊「趴地式驗收」星宇一號機！　親自駕駛10/28抵台

一張血淋淋的紅腳印照片　道盡海口人討海的辛酸

台灣同志遊行週六登場！　「彩虹市集」貼紙、限量雜誌等你拿

鐵道迷快衝！內灣線「山歌列車」10/26首航　發車站＆時間一次看

阿祖進浴室「夭壽！怎麼整間血」　國一弟驚人習慣曝光...媽：越洗解越快

鹽酥雞攤好賺！老闆發大財「擁名車+千萬透天」他流口水　殘酷真相曝

長大反而會懷念！　他問「營養午餐好過外送？」　網：至少菜色比較均衡

【瑪法達談星】10.23～10.29　天蠍氣勢最旺、天秤財運佳

李登輝快遞「功宏化育」4字　祝賀中正大學建校30年

悍馬將以「電動車」重返市場　一改過往大排量、耗油印象？

真扯！大貨車載空酒瓶沒綁轉彎掉落路面　滿地碎玻璃危及行車安全

馬麻出國6天才回家　阿金氣到「牙齦見客」：怎麼不帶我？

血拼完再到高美溼地看夕陽！台中三井OUTLET免費接駁專車11月上路

撇開國民黨紀開鍘紛擾　陳杰樂將競選總部打造成兒童遊樂園

看台東「米」變什麼花樣　台東米食出刊囉

獨／一芳新店中正店「遭受總公司言論牽連」　宣布10／27結束營業

美國副總統彭斯力挺台灣　總統府致謝：感受到美國溫暖與支持

禮盒暗藏香腸入境遭查獲　廠商「聖誕驚喜」害女商人差點法辦

苗石虎紅外線偵測相機失竊38台案　2嫌裁定羈押禁見　

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

生活熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

新店山中藏4600億！關鍵5人才能開啟

提早7分鐘到　外送員催餐嗆：打我啊

南投服務區廣播「來賓請到櫃台」　她一想細節頭皮冷麻

建中生都不叫外送？　學長解答了

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

42歲擁2400萬　他：存錢比投資重要

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

阿祖進浴室「整間血」國一弟驚人習慣曝光

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

「鋒面尾掠北台灣」變天降溫　下週颱風可能生成

婆婆不能逛好市多…媳緩喊一句讚爆

甜心主播肩帶滑落　12萬網友戀愛

更多熱門

相關新聞

韓國瑜訪東石！韓粉踩上魚貨...他急吼：踩到了啦

韓國瑜訪東石！韓粉踩上魚貨...他急吼：踩到了啦

高雄市長韓國瑜將代表國民黨征戰2020總統大選，自16日起向市政府請假，全心投入選戰。他22日赴嘉義東石漁港進行座談會，不少熱情韓粉紛紛湧入高喊「韓國瑜凍蒜」！此舉卻讓許多魚販感到不滿了，因為有的人沒注意到一腳踩在漁獲上，只好高喊「不要踩魚！」

海巡署岸邊勸離民眾以免受罰

海巡署岸邊勸離民眾以免受罰

東石男捕魚落海！家屬悲吼：起來啊

東石男捕魚落海！家屬悲吼：起來啊

北港小黑遭機車拖行！留一片血印

北港小黑遭機車拖行！留一片血印

少女車禍昏迷母賣麵苦撐

少女車禍昏迷母賣麵苦撐

關鍵字：

蚵農血腳印東石

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

謝震武怒轟韓國瑜「謝祖武慘被出征」！

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

英國39人箱屍：零下25℃絕望而死

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

ARIAZ珠恩曾是壞學生！爆喝酒抽菸霸凌　在記者面前道歉

謝震武痛批韓國瑜　網呆：太帥了

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

李亞萍痛哭「清女兒惡露只睡1小時」 歪理怒激余苑綺：要小孩叫別人媽？

業主做完才砍價！她看油漆工父超心疼

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

貨櫃滿地屎尿　卡車司機當場嚇暈

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

他求完婚第8天　偷看備份驚覺「綠光罩頂」怒退婚

新店山中藏4600億！關鍵5人才能開啟

更多

最夯影音

更多
foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」
陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面