一張血淋淋的紅腳印照片　道盡海口人討海的辛酸

▲▼ 蚵農為取新鮮牡蠣腳底被割傷，道盡討海人辛苦。（圖／翻攝東石之美）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地區臉書社團「東石之美」，記載著東石沿海一帶美麗的風景、食物及人文風情，日前一位戴姓網友上傳一張蚵農清洗蚵殼卻不慎腳底被銳利的蚵殼割傷照片，血淋淋的照片讓人不免鼻酸，不僅說明了討海人的辛苦，也道盡蚵農採蚵辛酸，就為了讓消費市場的民眾可以吃到最新鮮，充滿海洋味的新鮮生蚵。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 好吃的生蚵，卻得先剝去銳利的外殼。（圖／翻攝東石之美）

大家都有吃生蠔、牡蠣的甜美經驗，為了在餐桌上呈現給消費者最完美的新鮮食材，採集的過程卻讓蚵農吃盡苦頭、漁民們更是戰戰兢兢；戴姓網友日前上傳一蚵農腳底佈滿鮮血的照片，只見腳底佈滿鮮血，他說「呷力:黄甘霖A老師，蚵比刀還利」，卻寫實的描述了蚵殼比刀子還銳利，一不小心就會讓人腳底瞬間鮮血湧出的真實。

照片中蚵農為了讓饕客、人們享受到最新鮮的海味，冒著風險腳踩到蚵殼流血不斷，整個腳底都佈滿紅色鮮血，讓人不免心疼。不少網友紛紛留言「農漁民真的很辛苦，所以東石蚵這麼有名，都是你們的功勞，辛苦你們了，海上真男兒！」「始知海中蚵，粒粒皆辛苦」、「討海人ㄟ辛苦，快好喔！」 、「趕快去看醫生，記得打破傷風」、「海口人的包紮法」，讓人見識到鮮血下的傷口代表著農漁民們辛勞的付出。