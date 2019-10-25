今年10家銀行理專爆監守自盜　3種常見老梗手法悄悄A走你的錢

▲根據統計，近5年來金管會對銀行理專挪用客戶款項裁罰18件，累計罰鍰金額達9,500萬元。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

銀行理專盜用客戶款項的事件層出不窮，金管會單是今（2019）年就已開罰8家銀行業者，罰鍰金額高達5,100萬元，且還有2家尚未進行懲處，因此銀行局除了裁罰外，同時也要求銀行加強內控，並提醒消費者要小心這3種情況，容易讓不肖理專有機可趁。

根據金管會統計，從2015年至2019年8月，銀行理專挪用客戶款項被罰案共有18件，裁罰金額合計達9,500萬元；進一步觀察近5年金管會裁罰理專監守自盜事件，2015年只有1件、開罰300萬元；2016年3件、開罰1,200萬元；2017年4件、開罰1,900萬元；2018年2件、開罰1,000萬元；到了2019年8月22日則一口氣大增至8件，罰鍰高達5,100萬元。

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觀察過去發生理專挪用客戶資金弊案，最容易出問題可歸納成3種情況，銀行局官員表示，首先是客戶不要把存摺、印鑑、網路帳號及密碼交給理專，通常客戶和理專已有長期往來的合作習慣，因此對理專信賴度較高，往往就會將重要的存摺、印鑑等一併交給理專處理，這時容易產生盜用資金的風險。

第二是客戶到銀行投資時，通常會把錢從存款帳戶領出來，投資想要的商品，但過去有發生過，客戶待在貴賓室中，不肖理專拿到印章、取款條後，趁機動手腳多蓋提款單，因此呼籲，所有交易過程都要緊盯，最好是親自到櫃台辦理，才能保障自身權益。

第三是，客戶自身要勤於對帳，且要注意對帳單是否由銀行所開立的，先前也有發生過客戶看不懂銀行的對帳單，因此由理專製作對帳單給客戶，這時也是讓不肖理專有機可趁，所以一定要事後核對清楚。

銀行局官員提醒，避免理專挪用自身的資金，最好的方式就是「處理過程不要假手他人」，同時也會要求銀行加強內部控制流程，於是去年底找過銀行業者開會研議，訂定相關作業流程，防堵類似的事件再度發生。

統計也顯示，到今年10月15日為止，銀行局對銀行業開出15張罰單，罰鍰金額達6,950萬元，較2018全年的24件、罰鍰金額4,816萬元，皆有增加的趨勢，主要是今年有多家銀行理專監守自盜，而被罰最多，還不包含玉山銀、永豐銀也有被檢舉，但尚未進行懲處。