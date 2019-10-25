快訊／韓國瑜已當面提議不分區名單　吳敦義：我會優先考慮

▲吳敦義出席國民黨「中央助講團誓師大會」。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨總統參選人韓國瑜在跑嘉義行程時被地方派系放生，外傳主因是認為韓國瑜沒有不分區決定權而不重視，國民黨主席吳敦義25日表示，韓國瑜已經當面給過優先考慮名單，「我會考慮」

依照慣例，握有不分區立委名單絕對決定權的是黨主席吳敦義，而非總統參選人，因此韓國瑜遇到地方樁腳要不分區的位子，無法給予承諾，甚至傳出地方派系不看重韓國瑜，在輔選行程放生他，不願全力輔選。

針對韓國瑜是否有不分區提名權，吳敦義上午出席中央助講團成立大會後受訪表示，從來沒有這樣的例子，但是韓國瑜有跟他提議有哪幾位能夠優先考慮，「我會優先考慮，是韓國瑜當面告訴我的」

除此之外，引起政壇熱議的還有吳敦義自排入安全名單中，他對此回應，國民黨提名不分區立委會先把專業組排在最前段，政治組排在後段，依預計能取得的席次，他會在考慮（排入），但沒有說要第一或第二名。

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