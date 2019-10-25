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長大反而會懷念！　他問「營養午餐好過外送？」　網：至少菜色比較均衡

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▲圖庫 營養午餐,學童,中央餐廚,食品衛生,均衡。（圖／記者謝婷婷攝）

▲網友認為客觀來看，營養午餐確實比較均衡。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者黃可昀／綜合報導

許多學校、公司門口一到中午就會擠滿外送機車，如今這種景象已經不稀奇，但不少家長或老師仍認為，學校的營養午餐比外送食物還要好。一名網友表示，以前傳出過不少學生吃完營養午餐「集體腹瀉、腹痛現象」的事件，這樣還不如自己訂外送，餐點出問題影響的範圍也不會這麼大，而且品質似乎比較穩定。

原PO在PTT表示，「一些學校高層+民代+恐龍家長，盲目以為營養午餐好過外送」，不過，之前也發生過很多營養午餐品質出問題，造成學生集體拉肚子的事件，所以「營養午餐好過外送」是否只是校方自以為的迷思？

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▲▼校園午餐外送潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲校園午餐外送潮。（圖／記者呂佳賢攝）

雖然很多網友都覺得，學校的營養午餐算不上美味，有時候甚至是用很低成本的食材，但至少菜色比較均衡，而且萬一真的吃出問題也比較好找到源頭，「營養午餐絕對比外送好啦」、「營養午餐的確是比較均衡啊」、「營養午餐如果出了什麼問題比較好解決」、「營養午餐就統一規格比較好把關吧」、「營養午餐比較好，至少有留樣檢查」、「簡單說營養午餐出問題找得到人負責啦」、「那是因為學生集體中毒會上新聞，路邊一家餐廳中毒不一定會上新聞。」

也有人認為，其實營養午餐沒有大家說的這麼難吃，「長大以後才發現，營養午餐健康便宜又好吃」、「營養午餐超棒的好嗎？食量小的可以吃少點，食量大的可以多吃點。」

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