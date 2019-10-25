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運鈔員A走1530萬還債再簽賭　14天爽花467萬慘蹲3年半苦牢

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記者黃翊婷／綜合報導

擔任保全工作多年的姚姓運鈔員平時有網路簽賭、買運動彩券的習慣，卻因為積欠賭債，於是在今年3月間利用前往銀行幫ATM補鈔的機會，前後一共侵占1530萬元的現金，後來雖然有補回193萬多元，但一審還是被法官依業務侵占罪判處3年6月有期徒刑，他不滿上訴，日前仍被台中高分院駁回，全案確定。

判決書中提到，40歲的姚男自2012年起就在該保全公司擔任運鈔員，但他平時熱愛簽賭網路球板和運動彩券，後來賭輸十多萬元，這才興起利用工作補鈔機會偷取現金的念頭；今年3月14日下午2時許他向同組的組員要求先下車收款、買餐食，避免運鈔車警報器誤報，藉機取得感應扣和金庫鑰匙，接著再趁組員下車離開之際，打開金庫拿走鈔匣裡的現金，分別為200萬元、250萬元以及1080萬3000元，再依序放進早已準備好的黑色背包。

▲▼保全利用補鈔時暗槓現金，得手1300多萬元逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方查獲剩下的贓款。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

姚男得手之後，先後於同年同月14日、19日將其中的50萬元以及30萬元交給不知情的陳姓同事，拜託對方幫忙在線上賭博網站投注；同年同月21日他帶著300萬元前往台中某彩券行購買運動彩券，但因為擔心銀行鈔匣內的現鈔不足，可能會被公司發現，於是當天下午他打算將其中200萬元補回去，結果因為計算錯誤，只補回193萬1000元。

保全公司直到2019年3月22日上午才發現鈔匣現金短少，詢問姚男有無遺落款項，他回答沒有，接著很快就棄職逃逸，並要求陳姓同事把先前的34萬多元賭金匯入土地銀行帳號，最後再自行提領15萬元還清積欠的借款，隨即搭乘計程車前往高鐵站，再轉搭高鐵離開台中。

▲▼保全利用補鈔時暗槓現金，得手1300多萬元逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲姚男發現事跡露餡後，隨即帶著剩餘的贓款逃離台中。

警方在同年3月28日下午3時許帶著拘票前往南投逮人，當場查扣剩下的843萬4300元贓款，還有作案用的金融卡與黑色背包等證物，最終連姚男帳戶內的26萬元也被領出扣案。由於姚男一審被依業務侵占罪判處3年6月有期徒刑，他不滿提出上訴。

台中高分院法官認為，姚男長期擔任保全公司的運鈔員，本應克盡職守，卻為了償還自身積欠的賭債，利用職務之便鑽漏洞，先後3次侵占公司款項高達1530萬3000元，雖然他坦承犯行，也自行補回193萬1000元，加上警方查扣的843萬4300元和26萬元，但仔細算一算，他相當於是在14天內花光偷來的467萬多元，而且流向不明，考量到他的犯罪目的、手段和動機，原審量刑並無不妥，最後裁定駁回上訴，全案確定。

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