貨櫃39遺體成「調查財產」…送北愛驗屍　警長：保護死者尊嚴

▲許多英國民眾參與守夜活動。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國貨櫃箱屍案的39具遺體，將作為「調查財產」運送至北愛爾蘭，其中11名受害者遺體已經由私人救護車送往醫院驗屍。當地警方表示，所有遺體預計在周末結束前會運送完畢，但驗屍的程序需要花費較多時間，「我們的首要任務是保護這39名受害者的尊嚴，並確保能夠替他們的家人找到答案。」

▲參與者點亮蠟燭並放著「我們歡迎移民與難民」的看板。（圖／路透）



根據《Sky News》報導，艾塞克斯郡（Essex）警方將其中11具遺體送往布魯姆菲爾德醫院（Broomfield Hospital）進行驗屍，另外所有遺體都會以「調查財產」的名義，運往北愛爾蘭進行死因與身分鑑定。警方發言人表示，希望能夠在周末結束之前，將39具遺體運送完畢。目前警方也延長拘留貨車司機羅賓遜（Morris Robinson）。

警察局副局長米爾斯（Pippa Mills）說，這是一項非常敏感與高調的案件，警方正在迅速蒐集相關證據，希望能盡速釐清案情，「進行屍檢的工作是漫長而複雜的，我們的首要任務就是保護這39名受害者的尊嚴，並確保能替他們的親人找到答案。」

Vigil outside UK #HomeOffice mourns 39 Chinese nationals found dead in #lorry pic.twitter.com/GA8bex6xV0 — Ruptly (@Ruptly) October 25, 2019

大批民眾在街頭舉行守夜活動，在貝爾法斯特（Belfast）還有反種族主義的民眾拿著蠟燭，並高舉「沒有邊界，沒有死亡」的看板。移民律師馬米恩（Sinead Marmion）說，「是時候讓一般民眾了解人口販運的規模和恐怖。」中國福利協會成員Rebecca Ng也表示，這種案件會發生在任何國家的人身上，「他們冒著生命危險來這裡，只為了尋求更好的生活。」

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